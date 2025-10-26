Expectativas bajas en el PJ mendocino, con la ilusión de obtener dos bancas en el Congreso
El frente peronista Fuerza Justicialista Mendoza montó un comando de campaña en la sede del sindicato UPCN.
El peronismo de Mendoza espera conocer los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas con la esperanza de obtener dos bancas en el Congreso de la Nación. El objetivo de Fuerza Justicialista Mendoza era duplicar la magra performance electoral que había obtenido el justicialismo local en las elecciones del 2023.