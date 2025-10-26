Presenta:
El bunker vacío, a la espera de la llegada de los dirigentes en medio de la derrota.&nbsp;
Expectativas bajas en el PJ mendocino, con la ilusión de obtener dos bancas en el Congreso

El frente peronista Fuerza Justicialista Mendoza montó un comando de campaña en la sede del sindicato UPCN.

Gianni Pierobon

El peronismo de Mendoza espera conocer los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas con la esperanza de obtener dos bancas en el Congreso de la Nación. El objetivo de Fuerza Justicialista Mendoza era duplicar la magra performance electoral que había obtenido el justicialismo local en las elecciones del 2023.

Esperan la llegada de dirigentes

La dirigencia de Fuerza Justicialista Mendoza estará esperando los resultados oficiales en el comando de campaña que se montó en la sede del sindicato UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), ubicada en la calle Montecaseros de la Ciudad de Mendoza.

Si bien se especula con un triunfo arrasador del frente oficialista La Libertad Avanza+Cambia Mendoza con un ventaja que rondaría los 20 puntos sobre el peronismo, el frente Fuerza Justicialista Mendoza espera festejar si logra conseguir que los dos candidatos principales del espacio, Emir Félix y Marisa Uceda, obtengan una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Bunker PJ Mendoza 2

