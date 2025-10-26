Expectativas bajas en el PJ mendocino, con la ilusión de obtener dos bancas en el Congreso

Live Blog Post

Esperan la llegada de dirigentes

La dirigencia de Fuerza Justicialista Mendoza estará esperando los resultados oficiales en el comando de campaña que se montó en la sede del sindicato UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), ubicada en la calle Montecaseros de la Ciudad de Mendoza.

Si bien se especula con un triunfo arrasador del frente oficialista La Libertad Avanza+Cambia Mendoza con un ventaja que rondaría los 20 puntos sobre el peronismo, el frente Fuerza Justicialista Mendoza espera festejar si logra conseguir que los dos candidatos principales del espacio, Emir Félix y Marisa Uceda, obtengan una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.