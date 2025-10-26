Guillermo Francos no descartó ni confirmó dejar la Jefatura de Gabinete: "Lo decide el presidente"

Guillermo Francos evitó confirmar cambios en la Jefatura de Gabinete y afirmó que los cambios se darán después de conocer los resultados de las elecciones.

En medio de los rumores sobre su salida de la Jefatura de Gabinete, votó Guillermo Francos. Pese a que intentó evitar referirse a su posible cambio de rol en el Gobierno, anticipó que Javier Milei decidirá las modificaciones a partir de mañana.

El jefe de Gabinete no descartó dejar de ocupar su cargo después de las elecciones legislativas de este domingo. La expectativa es que su rol sea ocupado por el asesor presidencial Santiago Caputo, luego de que el propio Javier Milei blanqueara que quería ubicarlo en otro lugar.

“El presidente ha dicho que va a pensar en función del resultado electoral cuál es el mejor gabinete y el mejor equilibrio que puede generar, con lo cual como el resultado electoral todavía no está, yo creo que hay que esperar el resultado electoral y el presidente seguramente va a tomar la mejor decisión”, afirmó el funcionario.

Guillermo Francos no negó cambiar de cargo Consultado sobre si podría ocupar otro lugar en el Gabinete, Francos volvió a ser esquivo: “Milei ya lo ha dicho, que viene una etapa de cambios importantes, de reformas importantes para la cual deben construirse acuerdos, deben construirse consensos con los legisladores actuales y los que se elijan nuevos y con los gobernadores.

Votó Guillermo Francos en medio de los rumores del cambio de jefe de Gabinete “Yo no dije que descarto o no descarto, yo dije que esto lo decide el presidente de la nación”, insistió. No obstante, al ser consultado sobre un consejo para su posible sucesor, respondió: “Me parece que fundamentalmente generar un diálogo interno dentro del gobierno, buscar que exista una línea clara de diálogo hacia fuera del gobierno y buscar consensos. Esa es un poco la función, equilibrio interno y consenso interno”.