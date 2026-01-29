"Solo en una celda": la fuerte revelación sobre Nahuel Gallo de un preso político liberado en Venezuela

A pesar de que hace casi un mes se concretó la captura de Nicolás Maduro , el régimen chavista sigue con centenares de presos políticos en Venezuela , entre ellos tres argentinos. Uno de ellos es el gendarme Nahuel Gallo , detenido en diciembre de 2024. Al respecto, Camilo Castro , un ciudadano francés que estaba preso en un centro de detención en Caracas y que fue liberado en noviembre, reveló detalles de la situación del efectivo argentino.

Al respecto, dijo que " está solo en una celda " y aseguró que lo someten a falsos procesos judiciales en plena madrugada. " Como extranjeros solo quedan Nahuel, un francés y los colombianos ", señaló, en diálogo con el canal DNews.

“Lo que yo sé es que últimamente Agustín (Nahuel), aún con toda la fuerza que él tiene, ha tenido momentos más difíciles, psicológicamente . Solo imagínate, estar encerrado en una celda de 2 metros sobre 3 ”, describió.

Además, indicó que el gendarme es "víctima de falsos procesos judiciales", agregando que algunos agentes aparecen "entre la 1 de la mañana y 3 de la mañana, con falsos jueces disfrazados en los pasillos de la cárcel, con gente con gorra negra".

El francés Castro fue detenido el 26 de junio de 2025 mientras se encontraba en un puesto fronterizo entre Colombia y Venezuela por un trámite migratorio.

La detención de Nahuel Gallo y los otros dos argentinos que están presos en Venezuela

Las autoridades venezolanas acusaron a Gallo de participar en supuestos planes terroristas, una imputación que fue rechazada de plano por la Argentina. Desde su arresto, Gallo permanece privado de su libertad sin acceso a asistencia consular ni a un proceso judicial transparente.

Posteriormente, se conoció la situación de Germán Darío Giuliani, abogado penalista argentino detenido en mayo de 2025 tras viajar a Venezuela por motivos laborales. Desde entonces, la información oficial sobre su situación es escasa. Sus familiares denunciaron traslados sin notificación, falta de contacto y ausencia de pruebas de vida durante meses.

En los últimos días, se informó, además, el caso de Roberto Baldo, un trabajador gastronómico con doble nacionalidad argentino-venezolana, detenido junto a su esposa.