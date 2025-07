Sergio Marinelli fue a la Legislatura y negó irregularidades en los permisos de pozos de agua

El superintendente General de Irrigación , Sergio Marinelli , se presentó este martes en la Legislatura provincial para explicar la controversia generada luego de la autorización de nuevas perforaciones en un acuífero restringido . El funcionario señaló que el proceso se realizó en el marco de la normativa vigente y la medida tiene fundamento técnico, a la vez que enfatizó en que todavía no se han otorgado los permisos para pozos de agua .

Durante su exposición ante legisladores, Marinelli defendió la legalidad y los fundamentos técnicos de esta decisión y negó que exista una violación a la restricción vigente en el acuífero. Enfatizó en que todavía no se ha otorgado ningún permiso y que la resolución cuestionada establece una serie de condiciones para que avancen los permisos. A la vez que planteó que cualquier autorización de perforación será revocable en cualquier momento por incumplimientos.

“Si hay objeciones por un problema de agua tendrían que ser objeciones que se tendrían que haber planteado antes de que yo llegara a Irrigación. Y si fueran planteos de orden legal tendrían que explicarse o fundamentarse en algún tipo de normativa. Entonces no entiendo que se me cuestione”, manifestó el titular de Irrigación, tras la reunión en el anexo de la Cámara de Diputados.

Consultado respecto al cambio de posición del organismo entre la Resolución 1108, de agosto de 2024, y la Resolución 125, de febrero de 2025, Marinelli explicó que “se vienen haciendo estudios permanentes sobre la base de ese acuífero en particular, como también lo hacemos el resto de los acuíferos de la provincia, y llegó un punto en el cual había una resolución de la Corte donde nos ponía en la cola a uno en particular, nosotros dijimos no, todos los que han pedido, que eran las cuatro empresas”.

“En ese periodo entre las dos resoluciones se terminó de analizar datos que se estaban midiendo en ese momento, como es los niveles estáticos, que ahora en este momento están haciendo los del 2025, en ese momento, se estaban haciendo los del 2024. Estábamos en una etapa de estudio, que en la inmediatez, dimos todos los fundamentos en la resolución 1108 que establece la continuidad de la restricción, y que va a seguir restringido. Lo que no quita que en el proceso iniciado en el 2017, que estipulaba una cantidad de agua que ya estaba avalada por los institutos de investigación, que no afectaba al acuífero para hacer nada, lo único que hicimos ahora es que en las nuevas condiciones, y las condiciones de cambio climático y futura, se mantengan esos criterios de aquel momento”, explicó el funcionario en declaraciones a la prensa.

En este sentido, detalló que las restricciones se mantienen porque “hubo siete permisos que fueron dados de baja, tres de los cuales están firmes”. Respecto a la cantidad de agua que se podría autorizar a utilizar, el funcionario sostuvo que “ese volumen de agua, más el volumen de agua que se redujo de los que ya hemos otorgado, porque se entiende que los cultivos necesitan menos agua, da un volumen que no afecta de ninguna manera al acuífero, y que conjugado esa disponibilidad de agua con todo el proceso administrativo y jurídico, nos permite dar estos permisos que no están dados todavía”.

Finalmente, Marinelli hizo hincapié en que “todavía no se han dado los permisos”. “Ahora, si cumplen con todo, sí. Lo que hace la resolución 125 es dar las condiciones sobre las cuales se podrían otorgar los permisos. Habilita la posibilidad de tener los permisos, siempre y cuando cumplan determinadas condiciones. Si las cumplen, se darán los permisos, hasta ahora no los hemos otorgado”, aclaró.