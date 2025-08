Senadores K presionaron a legisladores y gobernadores por el veto de Milei: "Si no votan la ley, ahí están los nuevos Kueider"

“Somos de distintos bloques de distintas partes del país. Le pido a todos los coprovincianos de nuestro país que hablen con estos senadores. Tienen que volver a votar esta ley. Si alguno de estos no la vota cuando lo volvamos a tratar, es que ahí tenemos un nuevo Kueider y nosotros lo vamos a denunciar”, advirtió el abogado.

El entrerriano fue acusado formalmente en Paraguay de contrabando por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez, junto a su acompañante Iara Guinsel Costa, por haber sido “hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país”.

El delito está tipificado en el Código Aduanero - Ley N.º 2422/2004 - y sus modificatorias establecidas en la Ley 6417/19, en concordancia con los artículos 4°, 26, 27 y 29 del Código Penal Paraguayo. Tiene una pena en ese país de hasta 5 años de prisión.

En tanto, Kueider es investigado por la jueza Sandra Arroyo Salgado, que lo investiga por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. “Esta causa es falsa, es una falsedad total, digamos, una truchada que debería ser anulada inmediatamente", aseguró el exlegislador.

Unión por la Patria negó que las leyes afecten el equilibrio fiscal y se entusiasman en Diputados

En la continuidad de la conferencia de prensa, el peronismo buscó demostrar que estas leyes no impactan negativamente en las cuentas públicas y apuntaron a Milei por el ajuste en las jubilaciones.

“Apenas asumió Milei la Presidencia de la Nación, le metió la mano en el bolsillo a los jubilados. Milei le robó a los jubilados prácticamente un 20% del poder adquisitivo de sus jubilaciones y no solamente le redujo los ingresos sino que le aumentó los gastos porque también le robó los medicamentos gratis y también, contrariamente a lo que él prometía que nunca iba a hacer, que era crear un nuevo impuesto, le volvió a cobrar el impuesto al valor agregado a los jubilados en los alimentos de la canasta básica”, indicaron.

Para el bloque K, “hoy los jubilados están en una situación desesperante, que no llegan a fin de mes y que tienen una jubilación mínima que hoy representa apenas el 49% de la canasta básica, cuando a fines de 2015, cuando se entregó el gobierno, representaba el 94,4%”.

“La canasta básica se cubría con una jubilación mínima, ahora no alcanza con dos. Si uno lo mide en cantidad de kilos de pan, a fines de 2015 con un haber básico se compraban 164 kilos de pan y hoy solamente 111. Si lo mide en kilos de asado, se compraban 49,50 kilos de asado en el 2015; 32 ahora. Litros de leche, 392 litros de leche en el 2015; 238 ahora”, ilustraron.

También consideraron: “La ley que aprobó el Congreso- y que el comunicado de la oficina del presidente califica de irresponsable, de que no determina el origen de los fondos, que atenta contra el equilibrio fiscal, que contradice el mandato popular, que se hizo en pleno ciclo electoral y en un contexto donde no hay plata- lleva apenas un pequeño alivio”.

“Queremos recordar que es un 7,2% de aumento en el haber y actualizar el bono que desde marzo del año 2024 está congelado de 70.000 a 110.000 pesos; 40.000 pesos más 22.000 que representaba el 7,2%, son 62.000 pesos que apenas significan un alivio para los jubilados y que el Gobierno tiene los recursos para hacer frente. Es mentira que no hay plata, es mentira que es una decisión irresponsable del Congreso, además adoptada con enormes mayorías en esta casa y en la Cámara de Diputados. Es mentira que afecte el equilibrio fiscal. La verdad que, si un aumento de 62.000 pesos afecta el equilibrio de la economía del país, habla muy mal del presidente, pero con números podemos demostrar que no se afecta el equilibrio”, complementaron los senadores.

A su vez, comentaron que la declaración de emergencia en discapacidad tiene un costo que “representa apenas el 0,24% del producto bruto interno”. “Es la mitad de lo que representa el costo fiscal de haberle perdonado el impuesto a los bienes personales a los ricos”, aseguraron.

Pese a las gestiones del Gobierno, los peronistas creen que van a conseguir los votos en Diputados para rechazar el veto y buscan abroquelarse con los sectores dialoguistas para que ocurra lo propio, en un contexto en el cual se desconoce cuándo se debatirán los vetos.

“Vamos a conseguir dos tercios, porque la realidad se impone, y además salió por dos tercios también. Ya salió por dos tercios. Entonces tiene que conseguir que se repita el mismo resultado, que no haya Kueiders en diputados, y si hay Kueiders, pues el pueblo argentino tiene que tomar nota de esos Kuiders para no votarlos más”, concluyeron.

Los K apuntaron a Javier Milei por sus dichos sobre la pobreza

En el marco de un evento partidario, el presidente negó que exista un problema masivo de pobreza y comentó: “Si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y estaría llena de cadáveres”.

Al respecto, los senadores kirchneristas fueron tajantes con el líder libertario. “¿Dónde sacó? ¿Cómo se le ocurre decir semejante barbaridad? No entiende nada. ¿Cómo que la gente no llega a fin de mes y la única manera de que no llegue a fin de mes que se expresa es muriéndose en la calle? Qué alejado de la realidad de la verdad que debería en lugar de ir a buscar el aplauso permanentemente de la Bolsa de Comercio o de la Sociedad Rural ir a un centro de jubilados hablar con la gente. Debería estar un poco más en contacto con la realidad. Indigna y nos da mucha más fuerza cuando hace estas cosas, la verdad”, dijo Recalde.