Se viene un nuevo festival para pedir la libertad de Cristina Kirchner: cuándo será

Cristina Kirchner estará en San José 1111, pero habrá un nuevo festival en La Boca con música y ferias bajo la consigna “Cristina Libre”.

Este festival en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner se realizará en medio del escándalo que atraviesa el gobierno de Javier Milei.

El colectivo "Argentina con Cristina Fernández de Kirchner" realizará el domingo 31 de agosto un nuevo festival bajo la consigna “Cristina Libre”. El encuentro se llevará a cabo desde las 14 en la Plaza de la Usina, en el barrio porteño de La Boca, con entrada libre y gratuita.

Será la segunda edición de este tipo de convocatorias, que combinan actividades culturales y apoyo político a Cristina Kirchner, actual titular del PJ y con una condena de seis años de prisión domiciliaria.

Cómo será el nuevo festival en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner El evento incluirá presentaciones de bandas en vivo, feria, talleres, mesas gráficas y performances artísticas. Los organizadores sostienen que “la alegría también es un acto político” y lo presentan como una respuesta frente a lo que consideran ataques a la cultura, la educación y los derechos sociales.

Con esta nueva edición, el colectivo busca consolidar la campaña cultural y militante en respaldo a la expresidenta y en rechazo a su inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El antecedente más reciente fue el festival del 9 de agosto en Lanús, donde participaron dirigentes como Máximo Kirchner, Mayra Mendoza y Julián Álvarez. Esa jornada contó con talleres, ferias y un recital de Bersuit.