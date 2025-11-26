Presenta:

Se suman manifestantes a la vigilia de ambientalistas que se oponen a la minería

Desde temprano hay una concentración en la Legislatura. Llegan caravanas desde el Valle de Uco y Uspallata.

MDZ Política

asamblea por el agua legislatura (9)
ALFREDO PONCE MERCADO / MDZ

La Legislatura es el epicentro de un debate clave en Mendoza: el desarrollo de la minería. Por eso desde temprano cientos de militantes que se oponen a la minería metalífera se concentraron en la puerta de la Casa de las Leyes. Al mismo tiempo, hay un importante operativo policial.

asamblea por el agua legislatura (19)

La concentración se hace en la Peatonal y en Plaza Independencia. Además de grupos del Gran Mendoza, llegaron en caravana ambientalistas del Valle de Uco y Uspallata.

El principal foco de protesta es el proyecto minero San Jorge, que busca extraer cobre en Uspallata. La Legislatura trata la Declaración de Impacto Ambiental para darle aval, según lo que estipula la ley 7722.

Protestas En La Asamblea Por El Agua En La Legisltura

