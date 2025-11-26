Se empantana la discusión por el endeudamiento que busca Axel Kicillof para la provincia

La discusión por el endeudamiento en la provincia de Buenos Aires se encuentra en un momento crítico y peligra la sesión en la Legislatura.

La política bonaerense está atravesada por el debate que protagonizan el oficialismo y oposición para que Axel Kicillof obtenga la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y, fundamentalmente, el endeudamiento.

El oficialismo provincial busca acelerar las negociaciones antes del recambio legislativo, ya que la próxima composición de la cámara será ,ás hostil para Axel Kicillof.

El reparto de fondos a los municipios estaba prácticamente acordado con la Gobernación, pero hoy desde el Gobierno provincial admitieron que no podrán cubrir los 180 mil millones prometidos y sólo garantizarían unos 30 mil millones. En este contexto, el kicillofismo advierte que no bajará a sesionar si no se respetan los tres puntos pactados.

Uno de esos puntos es el endeudamiento, que no piensan modificar porque no se están cumpliendo los acuerdos alcanzados ayer. Los otros dos temas son la modificación del Banco Provincia, que requiere una ley, y el tratamiento de los pliegos de candidatos al Senado, un trámite que podría volverse especialmente engorroso.

Se tensa la negociación y Axel Kicillof envió emisarios El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, llegó a la Legislatura acompañado por el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Ambos, legisladores electos, fueron los enviados por Axel Kicillof para encarar la negociación del paquete de leyes. La situación sigue rodeada de incertidumbre, mientras en la oficina del presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, se desarrolla una nueva ronda de conversaciones.



