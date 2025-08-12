Se develó el misterio del PRO en Mendoza, pero hay "resistencia" con dos políticos

La semana pasada se presentó la Alianza Provincias Unidas - Defendamos Mendoza, conformada por los partidos Compromiso Federal, Partido Federal, Partido Socialista, Partido Fe, Coalición Cívica ARI. El espacio referenciado con los gobernadores del espacio "grito federal" competirá en las elecciones de Mendoza y llevará como primer candidato a diputado nacional a Jorge Difonso.

Tras varios rumores y especulaciones, minutos antes de que venciera el plazo para que se incribieran los frentes electorales, el PRO presentó una nota en la que manifestaba su adhesión a esta alianza. No obstante, la Junta Electoral Provincial había dejado en suspenso hasta hoy esa incorporación, para analizar si el partido amarillo cumplía o no con los requisitos para sumarse.

Este martes la alianza presentó un documento firmado por todos los referentes de Provincias Unidas y aprobaron "por mayoría la integración del PRO Mendoza a la alianza Provincias Unidas condicionados a los puntos a, b y c de la presente acta".

De esta forma, y de manera virtual, la Junta Electoral aceptó que en Mendoza el PRO forme parte de la alianza.

Mayoría, pero no unánime con el PRO y los dos "resistidos"

La cláusula importante del acuerdo de la alianza es la sexta, que establece las adhesiones de listas y/o boletas, en el cual se marca que "la ampliación de la cantidad de partidos integrantes de esta alianza electoral transitoria deberá contar con la autorización expresa de los miembros de la mesa de diálogo y consenso".

Dicha mesa de diálogo está compuesta por Difonso, Flavia Manoni, Roberto Righi, Gerardo Santarelli, Marcos Quatrini, Jorge Palero, Mario Lima y Claudio Díaz.

"Por mayoría resolvimos que el PRO pueda integrar la alianza. Ya lo presentamos a la Junta Electoral y esperamos su aprobación", mencionó a MDZ Difonso.

Además, se estableció también que el interlocutor del partido amarillo que integrará "mesa de diálogo" será el intendente de Luján, Esteban Allasino, quien es apoderado del partido.

Lo cierto fue que hay algunas cosas que las han dejado claras de antemano algunos dirigentes en la reunión de este lunes. Que intentarán "levantar" la figura de Allasino como interlocutor válido y que genera consenso dentro de Provincias Unidas; y por otro lado que se generó una resistencia casi mayoritaria a dos figuras: el vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, Omar De Marchi y al diputado nacional, Álvaro Martínez.

"Es momento que De Marchi no cobre protagonismo y se maneje con el perfil bajo, y que Álvaro Martínez se afilie de una vez por todas a La Libertad Avanza", destacaron.

Omar De Marchi y Álvaro Martínez Foto: X @lMartinezAlvaro Omar De Marchi y Álvaro Martínez Foto: X @lMartinezAlvaro

De esta forma, intentan tomar distancia de ambos dirigentes políticos, que se han mostrado bien aliados al Gobierno de Javier Milei, cuando la alianza conformada en Mendoza proviene de un acuerdo de gobernadores que "resisten" la gestión del presidente libertario.

Integración "tardía" del PRO

Fue a minutos del vencimiento del plazo para la inscripción de alianzas, cuando el PRO presentó una nota manuscrita ante la Junta Electoral Provincial en la que expresaban: “Por la presente solicitamos la integración formal del partido PRO-Propuesta Republicana (Distrito Mza) a la Alianza electoral 'PROVINCIAS UNIDAS-DEFENDAMOS MENDOZA', cuyo reconocimiento ya fuera solicitado ante vuestra Junta”.

El mensaje estaba firmado por el presidente del PRO, Gabriel Pradines, y Allasino, quienes estaban facultados por el partido para concretar alianzas. Además, rubricaron la nota Claudio Laciar, apoderado de la alianza y hombre de confianza de Jorge Difonso, y Flavia Manoni, representante de Compromiso Federal.

Sin embargo, la Junta Electoral puso suspenso al mencionar que la participación del partido amarillo en la alianza estaba "en observación" y anunciaron que iban a analizar si cumplió con los requisitos para incorporarse al frente.

"Al haberse presentado los avales, se decidió que el PRO puede integrar la alianza", se limitaron a indicar desde el Poder Judicial.

La Junta Electoral Provincial está integrada por los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, Teresa Day, Omar Palermo, José Valerio, Mario Adaro, Julio Gómez y Norma Llatser. Además forma parte la vicegobernadora Hebe Casado, como representante del Senado provincial y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.