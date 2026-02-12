Se conoció qué juez completará el tribunal de la causa "Hotesur - Los Sauces"

El juez Fernando Machado Pelloni integrará el Tribunal Oral Federal Número 5 que tiene a su cargo la causa “ Hotesur - Los Sauces ”, donde la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo están acusados junto a otros de presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita vinculadas a hoteles y propiedades familiares.

Es el tercer sorteo de magistrados tras múltiples idas y vueltas judiciales que mantienen el caso en suspenso. Además de Machado Peloni, en el bolillero figuraron los nombres de Ricardo Basilico, Jorge Gorini, Andrés Basso, Javier Feliciano Ríos, Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez.

El nuevo sorteo se dio tras la excusación de Rodrigo Giménez Uriburu, quien había sido designado en diciembre pasado, pero presentó su apartamiento argumentando que su imparcialidad podría verse comprometida. Giménez Uriburu integró el Tribunal Oral Federal 2 que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad, y consideró que en aquella sentencia valoró pruebas que volverán a analizarse en Hotesur-Los Sauces, generando una situación de posible prejuzgamiento.

No estuvo ninguno de los abogados de la exvicepresidenta en el sorteo ni del resto de los acusados, tal y como ocurrió el pasado 26 de diciembre. Dos magistrados, muy conocedores de los expedientes que involucran a la Cristina, coincidentalmente se enteraron mientras pasaban por uno de los pasillos de tribunales; ambos se mostraron contentos por la suerte de su colega.

En el centro: el juez Fernando Machado Pelloni y sus pares del TOF 3, Andrés Basso a la izquierda y Javier Feliciano Ríos a la derecha.

Machado Pelloni complementa la integración del TOF 5 para “Hotesur - Los Sauces” junto a sus pares Adriana Palliotti y José Michilini. Palliotti es la única jueza que se mantuvo en su lugar desde el inicio, ya que votó en minoría contra el cierre de la causa cuando sus colegas Daniel Obligado y Adrián Grumberg firmaron el sobreseimiento de todos los acusados en noviembre de 2021. La decisión fue revocada en 2023 por la Cámara de Casación, que ordenó realizar el juicio oral y apartó a Obligado y Grumberg del caso.

Michilini, por su parte, fue designado por sorteo en octubre de 2023, en el primer procedimiento de este tipo realizado tras la reapertura de la causa. Aquel sorteo se llevó a cabo luego de que la Sala I de Casación, con las firmas de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, anulara el sobreseimiento y separara a los jueces que habían cerrado el expediente sin hacer el juicio.

La causa Hotesur-Los Sauces investiga un presunto esquema de lavado de dinero mediante el cual la familia Kirchner habría utilizado sus empresas hoteleras e inmobiliarias para blanquear fondos provenientes de la obra pública. Según la acusación del fiscal Diego Velasco, empresarios beneficiados por el Estado durante los gobiernos kirchneristas, como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, alquilaban habitaciones de hoteles y departamentos que permanecían vacíos, funcionando como un mecanismo de retorno.

El expediente señala que entre 2009 y 2013, las empresas de Báez pagaron más de 27 millones de pesos por estancias nunca ocupadas en el hotel Alto Calafate, propiedad de Hotesur, mientras que otras firmas del Grupo Austral sumaron otros 11 millones. Paralelamente, Los Sauces S.A., constituida en 2006 por el matrimonio Kirchner y Máximo, habría operado de manera similar a través del alquiler de departamentos de lujo en Puerto Madero y propiedades en Río Gallegos, con contratos que carecían de lógica comercial.

La Corte Suprema despejó el camino para el debate oral en 2024, al rechazar las impugnaciones de la defensa y confirmar la necesidad del juicio. Sin embargo, aún no hay fecha de inicio, ya que están en marcha peritajes contables complementarios que el fiscal Velasco considera esenciales para cerrar la prueba. Con la designación del tercer juez, el tribunal queda formalmente constituido para avanzar en uno de los procesos judiciales más relevantes contra la expresidenta, quien ya cumple condena en detención domiciliaria por la causa Vialidad.