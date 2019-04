Samid dijo que se "fue de vacaciones" porque "estaba estresado"

El empresario de la carne Alberto Samid declaró en pleno vuelo que lo trae al país desde Belice, lugar en el que fue detenido. "Me fui un fin de semana de vacaciones porque estaba estresado".

Samid le hizo estas declaraciones a un equipo periodístico del canal TN. "Me fui un fin de semana de vacaciones. Estaba muy estresado. Ahora, no sé qué pasó acá. No tengo miedo de ir preso", sostuvo.

El regreso del "Rey de la Carne" tendrá dos escalas, en El Salvador y Colombia. "Intentó esconderse en un lugar que se llama San Pedro. Lo buscaron desde Belice y el ministerio de Inmigración de ese país lo expulsó por una falta inmigratoria", afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Samid llegará a Buenos Aires el martes por la noche y será alojado en la Alcaidía de la Policía Federal de la calle Cavia y Figueroa Alcorta. Luego, debería declarar en los Tribunales de Comodoro Py.

