La remodelación de la ruta 82 demandará un gasto importante en expropiaciones y, lo que es más complejo a nivel social, la reubicación de varias decenas de familias que hoy viven en zonas que ocupará la nueva traza vial.

Valle Encantado, un barrio que está ubicado frente al boliche La Guanaca, quedará parcialmente afectado por la obra. El Gobierno precisó que 18 familias deberán mudarse de allí. "Se trata de 15 viviendas que van a ser relocalizadas y la obra incluye el presupuesto para hacerlo", aseguró el ministro de Infraestructura, Martín Kerchner.

También dijo el funcionario que hubo "varias intervenciones del BID" que sirvieron para reorientar la traza y bajar la cantidad de familias afectadas. En el Valle Encantado viven en total cerca de 300 familias y el barrio es. hace bastante tiempo, un problema en sí mismo: los moradores (muchos de ellos inmigrantes peruanos) construyeron sus casas en un terreno privado y tienen un litigio judicial con el dueño.

Pero Valle Encantado no será el único lugar impactado por la obra del Gobierno. José Luis Expósito, ingeniero de Vialidad provincial, indicó que la remodelación de la ruta 82 implicará el traslado de 39 familias en total.

Algunas personas viven frente a la cancha del club Chacras de Coria y otras cerca de la calle Besares, al costado de la ruta 82. Desde el Corredor del Oeste hasta la rotonda de Gobernador Ortiz, esa derruida ruta se convertirá en una autopista, con cuatro carriles de circulación, banquinas, bicisendas y calles complementarias.

Un render de la futura doble vía en la ruta 82.

En los lugares en los que no habrá doble vía, también habrá impacto. En la villa de Cacheuta, por ejemplo, todos los locales comerciales montados contra los cerros deberán ser expropiados, porque así lo demanda el proyecto.

Por otra parte, la expropiación de terrenos no ocupados ascenderá a 153 en total. El gasto, tanto de las relocalizaciones como de las expropiaciones, no será financiado por el BID. Y no es poca plata: 6.250.000 dólares, o sea, casi 270 millones de pesos.

los planos de la obra en la ruta 82.

El gasto en contraprestaciones de la Provincia es mucho mayor, en realidad. Se trata de 30 millones de dólares. Incluye todas las inspecciones de la obra, por ejemplo, ya que el BID no permite que ese trabajo lo haga el Estado mendocino.

Por eso el endeudamiento total trepa a los 80 millones de dólares. El BID prestará 50 millones de dólares a 25 años de plazo y el Fondo Federal de Infraestructura Regional (FFIR), los 30 millones de las costosas contraprestaciones.

El crédito del FFIR tiene la misma tasa, pero en cuanto al plazo, es menos blando que el del BID: habrá que devolver los 30 millones de dólares a lo largo de 10 años.

Todo esto forma parte de la discusión que se desarrolla en la Legislatura. Y hay más: algunos pretenden que se incluya en el debate una "solución definitiva" para el barrio Valle Encantado de Chacras de Coria.

Según milita el diputado justicialista Omar Parisi, esa solución consistiría en la expropiación generalizada, a valores de avalúo fiscal, de todos los terrenos que las familias ocupan hace décadas, y su posterior traspaso a los moradores.