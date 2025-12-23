Rodolfo Vargas Arizu celebró un fallo a favor de viñateros y criticó a Sturzenegger

Los viñateros de Mendoza consiguieron una victoria en la Justicia este martes , luego de que el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza detuviera la implementación de los cambios que imponía la Resolución 37/2025 del INV , la cual dejaba sin efecto la obligatoriedad de la implementación del Certificado de Ingreso de Uva (CIU). Medida que impulsaba Federico Sturzenegger .

El ministro nacional de Modernización del Estado había presentado esta iniciativa como una nueva desregulación para simplificar la actividad y calificó al CIU como una herramienta de control del estado, que era obligatoria y luego el productor no usaba. De hecho, al expresarse sobre la cautelar presentada comparó a los viñateros con Claudio Tapia y sus manejos en la AFA. Sin embargo, la medida no solo tenía oposición en los productores.

Sucede que el reclamo judicial interpuesto por distintas organizaciones como la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) y la Cámara de Productores Agrícolas; también contó con el respaldo de distintos funcionarios de las provincias vitivinícolas.

El ministro de Producción de Mendoza se manifestó contra la no obligatoriedad del CIU y el embate del ministro Sturzenegger ; mientras que sus pares de otras provincias firmaron una solicitada en conjunto a las organizaciones de productores, dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, donde solicitaron que reviera la situación.

Tras el amparo presentado por las distintas organizaciones de productores, el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza le dio lugar y pausó la implementación de la Resolución, por lo que el Certificado de Ingreso de Uva sigue siendo obligatorio por el momento.

La medida fue celebrada por el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, quien en una serie de posteos explicó en qué consiste el fallo y aseguró que "esta situación se podría haber evitado desde un principio", en referencia al ministro. De hecho, contó: "Me encargué personalmente del tema haciéndole saber al ministro Sturzenegger que esto era de suma importancia para nuestra vitivinicultura en su conjunto".

"Sabemos lo que hacemos y de lo que producimos pero, principalmente, escuchamos a quienes a diario trabajan duro para posicionar a Mendoza en lo más alto de la vitivinicultura a nivel mundial", cerró.

Crítica anterior

El jueves pasado, luego de los mensajes de Sturzenegger comparando al vitivinicultura con la AFA, Vargas Arizu emitió otra serie de posteos dirigidos exclusivamente al ministro de Milei, a quien le expresó: "No logro comprender la agresión hacia los viñateros mendocinos y hacia la vitivinicultura en su conjunto".

"Desde Mendoza Gobierno hemos impulsado este proceso de desregulación de manera conjunta, apoyando la eliminación de 972 normas. Estas impedían el libre mercado y entorpecían el desarrollo del sector, tanto en nuestro país como en el mundo. Una sola de estas normas, el CIU (obligatorio), respaldada por el Gobierno de la Provincia y por este Ministerio, solicitamos que continúe su curso habitual y normal", agregó.

"Sin embargo, la respuesta de su parte, siempre fue negativa. Comparar a la vitivinicultura de Mendoza con la AFA y su presidente constituye una falta de respeto a la institucionalidad mendocina y a cada uno de sus productores y bodegueros. Mendoza cuenta con 874 bodegas y más de dos mil marcas en el mercado internacional; sabemos de lo que hablamos y de lo que producimos. Nuestra historia ha dejado una huella en el mundo", expresó luego.

"Insisto, es una falta de respeto, más aún, apelando a los resultados de las últimas elecciones donde nuestra provincia, en una alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, obtuvo más del 54 % de los votos en favor del proyecto político del presidente Javier Milei", señaló luego, haciendo referencia a que ya habían advertido la posibilidad de que se judicialice.

"Lo invito a reflexionar sobre sus dichos, en pos de proteger la imagen de quienes a diario trabajan para hacer de este sector uno de los pilares fundamentales de nuestra bebida nacional", cerró, en aquella oportunidad.