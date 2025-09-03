Rodolfo Suarez juró en un cargo crucial al que acceden pocos senadores

El senador nacional por Mendoza, Rodolfo Suarez , juró este miércoles como miembro del Consejo de la Magistratura , en representación de la Cámara Alta del Congreso de la Nación. Además integrará el Jurado de Enjuiciamiento, organismo que evalúa el accionar de los magistrados federales.

La noticia se confirmó días atrás, pero hoy se hizo efectiva con la firma del exgobernador mendocino. "Hoy juré como integrante del Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, en representación del Senado de la Nación. Agradezco la confianza de mis pares y asumo con compromiso esta responsabilidad", marcó.

Hoy juré como integrante del Jurado de Enjuiciamiento del @cmagistratura , en representación del @SenadoArgentina . Agradezco la confianza de mis pares y asumo con compromiso esta responsabilidad. pic.twitter.com/1Zg1cnikxE

En tanto, desde Unión por la Patria, juró para integrar la comisión del Jury el peronista tucumano Fernando Rajal, mientras que la suplente será la tucumana Sandra Mendoza.

Según marca la ley 24.937 en su artículo 22, el Jurado de Enjuiciamiento "estará integrado por siete miembros”: “dos jueces que serán de Cámara, debiendo uno pertenecer al fuero federal del interior de la República y otro a la Capital Federal”; “cuatro legisladores, dos por la Cámara de Senadores y dos por la Cámara de Diputados de la Nación”; y “un abogado de la matrícula federal”.

Además, se marca que “todos los miembros serán elegidos por sorteo semestral público a realizarse en los meses de diciembre y julio de cada año, entre las listas de representantes de cada estamento. Por cada miembro titular se elegirá un suplente, por igual procedimiento, para reemplazarlo en caso de renuncia, impedimento, ausencia, remoción o fallecimiento”, marca el último párrafo del artículo.