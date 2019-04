El intendente de Lavalle, Roberto Righi, fue notificado y citado por la justicia y podría ser imputado por “peculado” en la causa en la que se investiga si hubo fraude al Estado con los recursos que tenían como destino la construcción de viviendas sociales en ese departamento.

En concreto, las operatorias ejecutadas por la organización Tupac Amaru. A pesar de que los oficiales de justicia fueron a la Municipalidad, Righi aseguró que no estaba enterado de la situación y enmarcó todo en una "persecución política"

"Me enteré por ustedes. Ya no saben qué hacer. Nos persiguen con el Tribunal de Cuentas, con la Subsecretaría de Trabajo. Es otra jugada, ya no saben qué hacer", dijo Righi en una entrevista con "Otra manera", por MDZ Radio.

Al intendente lo acusan de haber permitido las maniobras ejecutadas por la Tupac, liberando fondos sin haber controlado las obras, entre otras cosas.

"Si es así, es una joda. Estamos trabajando. En estos últimos cuatro años se han dedicado a perseguirnos. Si en vez de eso se dedicaran a trabajar, ¿saben qué sociedad tendríamos? Hay mucha gente que está pasando hambre", aseguró.

En esta línea, Righi apuntó directamente contra el Gobierno provincial, pues considera que está detrás de la acusación. "No me extrañaría, porque no me extraña nada de este gobierno", enfatizó.

La imputación contra Righi llegaría a dos días de las PASO en Lavalle, donde el actual intendente es el único precandidato que llevará el peronismo. En total, son cinco los aspirantes a la jefatura comunal: Righi; Jorge López y Lucas Luppo por Cambia Mendoza; Juan Antonio Puebla de Protectora; y Micaela Blanco Minoli por el FIT.

Escuchá desde el minuto 21.50: