Ricardo Lorenzetti reclamó cubrir las vacantes en la Corte Suprema: "El momento es ahora"

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti destacó este martes la necesidad de cubrir los puestos vacantes, y consideró que "el momento es ahora", ya que el máximo tribunal "necesita diversidad" de opiniones.

"Hace mucho tiempo que somos tres, no es normal, es algo que me cuesta explicar en el exterior", planteó Lorenzetti, y añadió que "en esto se juega el estado de derecho y la libertad de cada uno".

"En general, siempre nos ponemos de acuerdo, pero hace falta diversidad", señaló el doctor, quien es el más antiguo de los integrantes del cuerpo, ya que asumió en diciembre de 2004, mientras que Horacio Rosatti lo hizo en junio de 2016 y Carlos Rosenkrantz en agosto del mismo año.

Ante la consulta acerca del juez federal Ariel Lijo, cuyo pliego fue rechazado por el Congreso respondió: "Yo lo aprecio, considero que es un buen candidato, pero la decisión es del Presidente".

A su vez, indicó que “se supone que la Justicia debe ser independiente, pero (en el país) no lo es, nunca se la quiso dar ningún gobierno".

"Podríamos trabajar con Inteligencia Artificial (IA), como en Brasil, pero no la tenemos. Con ese elemento podríamos tener juicios más rápidos. La celeridad le importa a todo el mundo", añadió Lorenzetti, que se reunió hace dos semanas con Javier Milei.

A su vez, tildó como "una falta de respeto la lentitud en la causa Cuadernos", que tiene en el banquillo de los acusados a la expresidenta Cristina Kirchner y al exministro de Planificación, Julio De Vido, entre otros funcionarios.

El Gobierno consideró hasta hace pocas semanas que el mandatario no piensa cubrir las vacantes en el corto plazo ya que la prioridad es completar los puestos en juzgados, fiscalías y defensorías oficiales en instancias inferiores, por lo que ya se enviaron decenas de candidaturas que fueron tratados por el Senado.