Ricardo López Murphy: "En octubre hay futuro en Chubut y la Ciudad, no elijamos lo peor"
El referente liberal destacó el futuro político en Chubut y la Ciudad y agradeció al gobernador Ignacio Torres por su aporte a la renovación electoral.
Ricardo López Murphy expresó su mirada sobre la política argentina de cara a los próximos comicios, y destacó la aparición de nuevos liderazgos: “Cuando te digan que hay que elegir entre algo malo y algo peor, no les creas”, manifestó en su cuenta de X.
El economista y referente liberal resaltó la importancia de la renovación política en el país: “En la Argentina están apareciendo nuevos liderazgos, con la fuerza y la convicción que hacen falta”, sostuvo, subrayando que la coyuntura electoral podría dar lugar a figuras emergentes con capacidad de transformar la escena política.
Te Podría Interesar
López Murphy también hizo referencia a los distritos en los que estos cambios podrían consolidarse, como Chubut y la Ciudad de Buenos Aires. “En Chubut y en la Ciudad, en octubre, hay futuro”, escribió, en un guiño a la elección que se llevará a cabo en ambas jurisdicciones.
Ricardo López Murphy y Nacho Torres de cara al 26O
En su mensaje, agradeció explícitamente a uno de los protagonistas de la escena política provincial: “Gracias @NachoTorresCH”, mencionó, destacando el trabajo de dirigentes locales como parte de la construcción de nuevos espacios políticos en Argentina.
Con estas declaraciones, López Murphy busca posicionarse como un actor atento a los movimientos electorales y a la renovación de liderazgos, intentando transmitir la idea de que la política argentina puede dar un giro en octubre gracias a fuerzas emergentes que desafían la vieja polarización.