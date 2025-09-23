Ricardo López Murphy: "En octubre hay futuro en Chubut y la Ciudad, no elijamos lo peor"

El referente liberal destacó el futuro político en Chubut y la Ciudad y agradeció al gobernador Ignacio Torres por su aporte a la renovación electoral.

Ricardo López Murphy expresó su mirada sobre la política argentina de cara a los próximos comicios, y destacó la aparición de nuevos liderazgos: “Cuando te digan que hay que elegir entre algo malo y algo peor, no les creas”, manifestó en su cuenta de X.

El economista y referente liberal resaltó la importancia de la renovación política en el país: “En la Argentina están apareciendo nuevos liderazgos, con la fuerza y la convicción que hacen falta”, sostuvo, subrayando que la coyuntura electoral podría dar lugar a figuras emergentes con capacidad de transformar la escena política.

López Murphy también hizo referencia a los distritos en los que estos cambios podrían consolidarse, como Chubut y la Ciudad de Buenos Aires. “En Chubut y en la Ciudad, en octubre, hay futuro”, escribió, en un guiño a la elección que se llevará a cabo en ambas jurisdicciones.

Ricardo López Murphy y Nacho Torres de cara al 26O En su mensaje, agradeció explícitamente a uno de los protagonistas de la escena política provincial: “Gracias @NachoTorresCH”, mencionó, destacando el trabajo de dirigentes locales como parte de la construcción de nuevos espacios políticos en Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rlopezmurphy/status/1970588507006771248&partner=&hide_thread=false Cuando te digan que hay que elegir entre algo malo y algo peor, no les creas.



En la Argentina están apareciendo nuevos liderazgos, con la fuerza y la convicción que hacen falta.



Gracias @NachoTorresCH. En Chubut y en la Ciudad, en octubre, hay futuro. pic.twitter.com/WlHrq7SF4D — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) September 23, 2025