Lisandro Catalán viajó a Catamarca luego del revés recibido por los gobernadores
Lisandro Catalán y el gobernador Raúl Jalil compartieron agenda política para afianzar lazos con la provincia y destacar inversiones.
Con el objetivo de recomponer el vínculo entre el gobierno y los gobernadores tras la paliza recibida en el Congreso, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, estuvo este martes en Catamarca donde mantuvo un encuentro con el gobernador Raúl Jalil.
Según explicó el funcionario nacional, la reunión giró en torno a “una agenda de trabajo sobre el presente y el futuro de la Argentina y el rol de las provincias en ese camino”.
La agenda de Lisandro Catalán
Catalán destacó en sus redes sociales que la visita permitió “profundizar el vínculo en línea con los objetivos de nuestro Gobierno y con la visión y prioridades” que comparten. La iniciativa se enmarca en el despliegue que la gestión libertaria impulsa para recomponer la relación con los mandatarios provinciales dispuestos al diálogo con La Libertad Avanza, tras meses de tensiones.
Durante la jornada, el ministro también recorrió la ampliación de la Estación Transformadora Pantanillo y la Algodonera del Valle, ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo. Allí subrayó que se trata de “un ejemplo de inversión privada que impulsa la capacidad productiva, la modernización y la dinamización regional”.
Por su parte, el gobernador Jalil celebró la visita de Catalán y señaló en X: “Desarrollamos una agenda de trabajo y recorrimos las fábricas Algodonera del Valle y Confecat, ejemplos de inversión privada y apuesta por Catamarca”.
Además, Jalil remarcó la puesta en marcha de una obra estratégica: “En El Pantanillo dejamos inaugurada la ampliación de la Estación Transformadora, que permitirá fortalecer el suministro eléctrico para la industria, el sector productivo y los usuarios del sur de la ciudad”.