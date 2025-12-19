Revés contra el juez Sarmiento: confirmaron la suspensión y avanza el juicio político

El Jury de Enjuiciamiento rechazó el planteo de nulidad que presentó el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento , y confirmó el proceso de juicio político que enfrenta el magistrado, acusado de mal desempeño por otorgar libertades condicionales improcedentes a delincuentes que terminaron reincidiendo en hechos graves.

Este jueves se reunió el tribunal integrado por los jueces de la Suprema Corte y legisladores provinciales para analizar el contraataque del juez penal que fue suspendido el pasado 11 de diciembre y que enfrentará un juicio político que podría determinar su destitución.

Sarmiento había planteado la nulidad absoluta de la decisión del Jury y, en consecuencia, exigió que se levante la suspensión preventiva y se ordene su reintegro al ejercicio del cargo de magistrado con la restitución del 100% de los haberes.

El planteo de nulidad del magistrado denunciado estaba centralizado en que la decisión del Jury de Enjuiciamiento no contiene la consignación de los votos nominales de los miembros y no está fundado. Sostuvo particularmente que no se incorporaron ni valoraron desde la comisión "pruebas" centrales que presentó durante su defensa a su accionar como juez.

El Jury rechazó la solicitud de Sarmiento pero hizo lugar al pedido de consignar los fundamentos de la decisión que tomó el tribunal en el acta.

La resolución fue firmada por los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento: Dalmiro Garay Cueli, Julio Gómez, Omar Palermo, Mario Adaro, María Teresa Day, Norma Llatser, Jorge López, Erica Pulido, Oscar Torres, José Tribiño, Beatriz Martinez, Gustavo Cairo, Germán Gómez, Martin Kerchner, Alejandro Diumenjo, Natacha Eisenchlas, David Saez, Mauricio Sat, Helio Perviú y Valentín González.

Rechazo a la nulidad

Los miembros del Jury se reunieron este jueves de urgencia para tratar la presentación de Sarmiento y resolvieron rechazar el planteo de nulidad.

Respecto al cuestionamiento sobre la falta de consignación de los votos nominales, el tribunal advirtió que la obligación es la votación nominal y una mayoría calificada y que se alcanzó con un resultado de 13 a 8 para avanzar con el juicio político y suspender preventivamente al magistrado.

Agrega que no es obligatorio “registrar en el acta dicha votación, cuestión que cuando la norma así lo ha querido, lo establece de manera expresa”.

“El fundamento de cada posición fue objeto de debate en la sesión secreta llevada a cabo el día 11 de diciembre, decidiendo el cuerpo por ende de manera fundada y mediante la votación nominal referida”, expresaron los integrantes.

Sin embargo, le dieron la razón al acusado en que los fundamentos dados en la sesión para la prosecución del juicio no fueron reflejados en el acta. Indicaron que correspondía subsanar ese punto.

De esta manera, el Jury hizo lugar parcialmente al planteo de Sarmiento en lo relacionado a la consignación de los fundamentos de la decisión, por lo que la misma deberá ser integrada con los expresado en los considerandos.

Pero lo más importante fue que rechazó el planteo de nulidad presentado por el juez y confirmó la suspensión en el cargo y el cobro del 50% de su salario, a la vez que ratificó el avance del juicio político en su contra.

El juez al banquillo

El juez Sarmiento fue acusado por fallos en los que ordenó liberar a delincuentes de manera anticipada y que reincidieron en hechos de gravedad. La denuncia fue presentada por el diputado radical Franco Ambrosino.

El legislador realizó la denuncia en representación de la familia de Héctor Pelayes, un policía retirado asesinado en septiembre de 2024 en su casa por un delincuente que había salido de prisión beneficiado por una resolución del juez de Ejecución Penal, a sabiendas que el recluso contaba con un informe de una psicóloga del Organismo Técnico Criminológico (OTC) en contra de la libertad condicional.

Pero la acusación ante el Jury sumó otras resoluciones del magistrado cuestionadas por sus consecuencias.

Sarmiento ha sido apuntado directamente por el gobernador Alfredo Cornejo por los fallos en los que ha otorgado beneficios penitenciarios a delincuentes. A principios de este año, desde el Gobierno provincial también cargaron contra el juez por suspender el retiro de los celulares en las cárceles de Mendoza, un beneficio excepcional implementado durante la pandemia pero continuaba en las penitenciarias de la provincia.

La semana pasada el Jury de Enjuiciamiento aceptó la denuncia contra el magistrado y avanzó con el proceso de juicio político en su contra. En ese sentido, ordenó la suspensión preventiva en el cargo estableciendo que cobrará el 50% del sueldo hasta la resolución del caso.