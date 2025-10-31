Respira Martín Lousteau: terminó el escrutinio definitivo en CABA y el radical le ganó la pulseada a La Libertad Avanza

El escrutinio definitivo en la Ciudad de Buenos Aires le brindó tranquilidad a Martín Lousteau, quien ratificó su banca como diputado nacional tras un tironeo con La Libertad Avanza.

Tras una semana de tensión, el senador radical y candidato a diputado nacional de Ciudadanos Unidos Martín Lousteau le ganó la pulseada a La Libertad Avanza y se quedó con la banca número 13 de la Ciudad de Buenos Aires, según reveló este viernes el escrutinio definitivo. Finalmente, la diferencia fue por 8.688 votos a favor de Lousteau.

El triunfo de Martín Lousteau en el recuento definitivo Mientras las dudas se despejaban en la mayoría de las provincias donde los resultados habían sido ajustados, el escenario en la Ciudad de Buenos Aires se estiró hasta último momento, con la disputa entre Martín Lousteau y la octava candidata porteña de La Liberad Avanza, Valeria Rodrigues Trimarchi. Los números provisorios daban cuenta de una distancia de tan solo 1.441 votos entre la libertaria y el radical, lo cual alimentaba la expectativa del oficialismo de dejar afuera del Congreso a uno de los dirigentes con los que Javier Milei tiene particular encono.

Sin embargo, finalmente el recuento oficial dio cuenta de una distancia de 8.688 votos entre los 99.034 que obtuvo Ciudadanos Unidos y el coeficiente de la aspirante violeta, por lo que Lousteau asumirá en la Cámara Baja el próximo 10 de diciembre.

Esto se debe a cómo funciona el reparto de bancas de acuerdo al sistema D´Hondt, que se basa en una división sucesiva entre el total de votos obtenido por todas aquellas fuerzas que superan el piso mínimo de votos y la cantidad de cargos en disputa (13, en este caso). Así, se toman los 13 cocientes más elevados para asignar los escaños entre los partidos que se disputan la elección. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, finalmente La Libertad Avanza se quedó con 7 bancas, Fuerza Patria con 4, la izquierda con 1 y Ciudadanos Unidos con la última restante.

La celebración del radical "Se acaba de cerrar el escrutinio definitivo en la Ciudad de Buenos Aires y, como lo marcó el provisorio, casi 100 mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado Nacional. En el escrutinio definitivo subimos 1.294 votos. Y a LLA le faltaron 8.688 votos para poder sumar un diputado más. Muchas gracias a quienes nos apoyaron con su voto, a los militantes y a los fiscales que durante estos días participaron del recuento", manifestó Lousteau tras ratificarse su ingreso a la cámara baja.