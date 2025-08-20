Residencias médicas en Mendoza: más plazas en hospitales y clínicas para el ingreso 2025
La medida garantiza que los aspirantes puedan elegir entre la totalidad de las plazas disponibles en el sistema de residencias médicas 2025.
El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, a través de la Resolución Nº 2646 publicada este miércoles 20 de agosto en el Boletín Oficial, ratificó la medida que amplía y redistribuye los cupos de plazas del Concurso de Ingreso al Sistema de Residencias 2025 en distintas instituciones de salud públicas y privadas.
De acuerdo con lo dispuesto, el ajuste busca que los aspirantes puedan acceder a la totalidad de la oferta disponible al momento de elegir su especialidad y sede. Entre las modificaciones se destacan nuevas plazas para Cirugía General en el Hospital Central, el Hospital Alfredo I. Perrupato y el Hospital Luis Lagomaggiore, con dos lugares en cada uno.
Asimismo, se habilitaron dos cupos para Clínica Médica en el Hospital Italiano y tres plazas para Ortopedia y Traumatología en la Clínica Francesa. La resolución establece que el objetivo es optimizar la formación de profesionales de posgrado y asegurar mayor equidad en la distribución de residentes.