Reforma ministerial: suprimen secretarías y amplían atribuciones de ministerios claves

Un decreto redistribuye competencias entre ministerios. Interior cede funciones y se redefine el rol de Seguridad, que incorpora la gestión migratoria y del RENAPER. Comunicación pasa a la Jefatura de Gabinete.

El Gobierno nacional oficializó una profunda reestructuración de su esquema ministerial mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia publicado en el Boletín Oficial, por el cual se suprime la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación y se redistribuyen competencias entre la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad Nacional.

Según lo dispuesto en la norma, las atribuciones en comunicación institucional, medios públicos y radiodifusión quedan bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, incluyendo la formulación de políticas comunicacionales y la coordinación con medios de difusión nacionales e internacionales. Asimismo, se transfieren a ese organismo las competencias en turismo, ambiente y deportes, que hasta ahora estaban bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior.

Entre las nuevas funciones asignadas a la Jefatura de Gabinete se destacan la administración del Fondo Nacional de Turismo, la ejecución de obras de infraestructura turística y deportiva, y la coordinación del Consejo Federal de Turismo. También se le encomienda la planificación ambiental y la gestión de recursos naturales, así como la participación en foros internacionales vinculados a cambio climático y biodiversidad.

En el mismo decreto, el Poder Ejecutivo establece que el Ministerio de Seguridad Nacional absorberá todas las funciones relacionadas con migraciones, inmigración y el control del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Esto incluye la organización del sistema de registración e identificación de personas, el control de fronteras, la aplicación de las leyes migratorias y la administración del derecho de asilo y nacionalidad.

Se modifican los artículos 9, 10, 16, 17, 22 bis y se deroga el artículo 4° bis de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto 438/92). Con esta modificación, también se establece que las referencias normativas vigentes a funciones del Ministerio del Interior en materia migratoria deben entenderse a partir de ahora como competencias del Ministerio de Seguridad.