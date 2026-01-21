Reforma laboral: por fuera de la CGT, dos sindicatos trabajan para frenar el proyecto del Gobierno

Los secretarios generales de la Unión Obrera Metalúrgica ( UOM ) y la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ), Abel Furlán y Rodolfo Aguiar, se reunieron para coordinar acciones contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional . El encuentro se realizó al margen de la CGT y tuvo como objetivo acelerar la estrategia sindical y definir la fecha de un plenario federal.

La iniciativa del Ejecutivo comenzará a debatirse el 10 de febrero, dentro del período de sesiones extraordinarias del Congreso. El oficialismo busca avanzar con rapidez en el tratamiento del proyecto, una señal que encendió alertas en sectores sindicales que ya evalúan medidas de fuerza.

“Nosotros no tenemos que esperar a que el proyecto se discuta en el Congreso, porque podría ser demasiado tarde”, advirtió Aguiar en diálogo con la agencia Noticias Argentinas. El dirigente de ATE sostuvo que el sindicato analiza la posibilidad de movilizarse en provincias cuyos gobernadores respaldan la reforma laboral .

En ese listado mencionó a Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Sáenz (Salta) , quienes en las últimas semanas ratificaron su apoyo al ministro del Interior, Diego Santilli . Según Aguiar, esas adhesiones políticas podrían traducirse en un acompañamiento legislativo al proyecto oficial.

La coordinación entre la UOM y ATE marca una línea de acción sindical por fuera de las negociaciones que lleva adelante la CGT con el Gobierno nacional y con los gobernadores claves para la definición. Así, se da un contexto de creciente tensión política y sindical ante el avance del proyecto laboral del Gobierno de Javier Milei.

“Hemos intercambiado un análisis sobre la reforma laboral que intenta imponer el Gobierno. Estamos frente a un proyecto que directamente tiene por finalidad eliminar los sindicatos y construir un nuevo ordenamiento jurídico en el que no existan los derechos individuales y colectivos”, afirmó el titular de ATE.

Por su parte, Furlán cuestionó los encuentros que Santilli mantiene con mandatarios provinciales y reclamó que el debate incluya a los trabajadores. Sostuvo que antes de modificar la legislación laboral es necesario discutir un modelo de desarrollo productivo.

Aguiar fue más allá y acusó a los gobernadores de intentar ocupar el rol de las organizaciones sindicales. “Pretenden utilizar este debate para garantizar su supervivencia a costa del aniquilamiento de nuestros derechos. Avalan una reforma laboral que nos hace retroceder más de 100 años y no lo podemos permitir”, concluyó.