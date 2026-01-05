Reforma laboral: el Gobierno retoma las negociaciones con los gobernadores y envía a Diego Santilli de gira por las provincias

Pasadas las fiestas e inaugurado formalmente el 2026, el Gobierno se prepara para retomar la ruta de las negociaciones de cara al tratamiento de la reforma laboral en el segundo periodo de sesiones extraordinarias previsto para febrero. Le tocará armar las valijas al ministro del Interior, Diego Santilli , que adelanta una agenda cargada en enero con visitas a una decena de gobernadores .

No hay tiempo que perder. Con esa premisa, Santilli es uno de los ministros del Gabinete de Javier Milei que no se tomará vacaciones en la temporada estival. Eso no quiere decir que no viajará, al contrario. Según adelantan cerca suyo, el 'Colo visitará 10 provincias en enero para asegurarle al oficialismo que las cosas estén encaminadas.

Tras sus primeros dos grandes éxitos en diciembre, con la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, la Casa Rosada ahora tiene el foco puesto en las principales reformas proyectadas para febrero.

La madre de todas las batallas será la reforma laboral, un texto que originalmente estaba pautado para discutirse en el primer llamado del Congreso, pero que ante el creciente rechazo de la CGT y el kirchnerismo, sumado a falta de voluntades entre los bloques dialoguistas, fue pospuesto para el segundo mes del año para extender la ventana de negociaciones.

Eso no es todo, La Libertad Avanza también tiene en carpeta tratar la modificación de la Ley de Glaciares para incentivar el desarrollo de la minería y la reforma del Código Penal, un debate que se prevé extenso y que ni siquiera comenzó a tratarse en comisiones.

Diego Santilli partirá rumbo a una nueva gira por las provincias de cara al tratamiento de la reforma laboral en febrero.

En ese marco, el Gobierno no quiere dejar nada al azar y por eso le encomendó a Santilli reanudar su misión de seducción a los gobernadores que se han mostrado dispuestos a colaborar y que en las últimas votaciones prestaron sus manos al oficialismo.

Patricia Bullrich en el Senado El Gobierno viene de un triunfo en el Congreso con la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. N/A

Primera parada: Chubut

La primera parada de Santilli será en Chubut el miércoles, donde el ministro dialoguista de Milei volverá a compartir café con un gobernador del PRO, Ignacio 'Nacho' Torres, un mandatario que ha sabido mostrarse tan conciliador como combativo hacia la Casa Rosada, según la circunstancia y el cumplimiento de sus reclamos.

La última vez que ambos amarillos conversaron fue durante el debate por el Presupuesto, cuando el chubutense presionó para que el Ejecutivo avance en una resolución de la deuda por más de 51 mil millones de pesos que la Anses tiene con la provincia patagónica.

"Tuve una muy buena reunión con el ministro del Interior, donde al margen del reclamo judicial iniciado por la deuda de la Nación con nuestra caja previsional provincial, por más de 50 mil millones de pesos, vamos a comenzar un proceso de auditoría conjunta para avanzar en un acuerdo que garantice el cumplimiento de la ley", manifestó Torres tras el encuentro en sus redes sociales.

Ignacio Torres y Diego Santilli El último encuentro entre Diego Santilli e Ignacio Torres en medio del debate por el Presupuesto 2026 en el Senado. X (@NachoTorresCH)

Finalizado su paso por Chubut, Santilli tiene en su lista de pendientes cerrar encuentros con dos gobernadores que quedaron excluidos de la primera tanda de bilaterales que el ministro mantuvo con 18 de los 20 mandatarios que se sentaron con Javier Milei en la Casa Rosada tras el triunfo electoral de octubre. Se trata del santafesino Maximiliano Pullaro y el puntano Claudio Poggi.

El primero ha sido uno de los gobernadores no kirchneristas con un discurso más duro contra el Gobierno nacional con fuertes reclamos en materia de obra pública y los compromisos adeudados de la Nación. Es una figura con incidencia en el Congreso a través de quien hasta hace poco era su vicegobernadora, Gisela Scaglia, actual jefa del interbloque Unidos, la tercera minoría en la Cámara de Diputados. Por su parte, Poggi no tiene legisladores propios que le respondan, pero aún así mantiene buen vínculo con la Casa Rosada.

El resto de los destinos todavía no están programados, pero el Gobierno confía en que Santilli podrá asegurar que el oficialismo no tenga sobresaltos cuando comience el segundo round de las extraordinarias. Si todo sale bien, el Gobierno habrá podido demostrar que tiene las herramientas para hacer funcionar al Congreso y sancionar leyes propias, un mensaje que los mercados esperan con expectativa.