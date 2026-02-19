Reforma laboral: con el apoyo de gobernadores peronistas, LLA se encamina a sancionar la ley
En una jornada marcada por la tensión sindical y un paro general de la CGT, la Cámara de Diputados debate este jueves el proyecto de reforma laboral.
La Cámara de Diputados convocó a sesionar hoy a partir de las 14, con el objetivo de tratar el proyecto de reforma laboral que cuenta con media sanción del Senado. Bajo la conducción de Martín Menem, el oficialismo de La Libertad Avanza intentará consolidar una mayoría tras haber formalizado modificaciones de último momento al texto original.
El cambio más significativo para destrabar el debate fue la eliminación del artículo 44, el cual establecía que los trabajadores bajo licencia por enfermedad percibieran entre un 50% y un 75% de su salario. Esta decisión, coordinada entre el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich, respondió a la presión de los bloques dialoguistas y al rechazo generalizado del sector sindical.
Al haberse modificado el texto que vino del Senado, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para su sanción definitiva, trámite previsto para el próximo 27 de febrero.
A medida que se desarrolla la negociación, La Libertad Avanza termina de tejer los acuerdos políticos para blindar la votación en general y los artículos medulares del proyecto oficialista de reforma laboral. Para la votación en general, fuentes del oficialismo dejaron trascender que esperan alrededor de 132 votos afirmativos.
La Libertad Avanza espera una serie de ausencias, abstenciones y votos a favor para garantizarse los título más importantes, entre ellos el que crea el Fondo de Asignación Laboral (FAL), uno de los que más justos está en el poroteo.
En esa búsqueda están los funcionarios de la Casa Rosada, que hoy se reunieron en al mesa política para avanzar con nuevas definiciones. Lule Menem, primo de Martín y hombre de confianza de Karina Milei, está desde temprano en un despacho de la presidencia de la Cámara baja siguiendo de cerca los posibles números de la votación que enfrentará el Gobierno.
A medida que pasan las horas de debate en la Cámara de Diputados, se calienta el escenario en el Congreso de la Nación. El primer orador, fue Lisandro Almirón, en su rol de miembro informante, leyó casi todo su discurso, algo que no está permitido por el reglamento. Y el peronismo hizo notar su malestar con distintos gritos durante el debate.
"Nosotros lo defendemos porque estamos seguros que este es el camino: el de promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Las palabras de la Constitución que se vuelcan en los principios liberales resume las luchas que se han dado en este recinto los últimos 50 años", sostuvo Almirón.
Además, remarcó que esta reforma laboral "es para generar empleo". "Al igual que nuestro Gobierno, nuestras normas no fueron para verse bonitas en un papel y mantener el status quo incuestionable, sino que sirven tanto y en cuanto sean efectivas para proteger los derechos de los ciudadanos", agregó.
Por Unión por la Patria habló Sergio Palazzo, el diputado de estirpe sindical que representa a la Bancaria. Sostuvo que en el oficialismo “han contrabandeado detrás de la palabra modernización un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores”. Según alertó, entre otras consecuencias la reforma laboral “liquida el derecho de huelga”, y además va a consumar “el vaciamiento más grande que puedan hacer del sistema previsional argentino que es el Fondo de Asistencia Laboral".
“Con la plata del abuelo van a pagar la indemnización del nieto. Eso es lo que están haciendo con el vaciamiento del sistema previsional”, advirtió Palazzo.
A su turno, Miguel Pichetto indicó: "Revisando la ley y buscando esforzadamente si había algún elemento o punto que favorecía al trabajador, puedo decirle que no hay ninguno -concluyó-. Se meten con todos los temas, el cálculo del despido… La discusión de qué conceptos integran el salario ha sido resuelta largamente por la Cámara y también la Corte. Todo esto se está suprimiendo para hacer una indemnización más débil, más frágil, que indudablemente es la búsqueda para no darle al trabajador lo que corresponde".
El oficialismo consiguió reunir los 129 diputados necesarios para dar inicio a la sesión en la Cámara de Diputados prevista a las 14 para tratar la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei. La fuerza central en esta tarea fue La Libertad Avanza, que aportó sus 95 legisladores sentados en sus bancas, y logró además el respaldo de aliados clave para completar el número reglamentario.
Dentro de los apoyos, el bloque que preside Gabriel Bornoroni sumó 21 diputados del interbloque Fuerza del Cambio, compuesto por representantes del PRO (12), la UCR (6) y el MID (2). Una ausencia destacada en ese espacio fue la de Karina Banfi, de la bancada Adelante Buenos Aires, quien no asistió al recinto y no contribuyó al quórum, en parte por reparos con el Fondo de Asignación Laboral (FAL) incluido en la reforma.
El quórum también se fortaleció con legisladores que responden a gobernadores peronistas no kirchneristas. Entre ellos, aportaron escaños los diputados afines a Gustavo Sáenz (Salta) y a Hugo Passalacqua (Misiones), que estuvieron sentados desde el inicio de la sesión. Asimismo, los bloques vinculados a Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) enviaron sus representantes electos en las listas de Fuerza Patria y fueron parte de los que completaron el quórum.
Otro aporte vino desde el bloque Producción y Trabajo, con dos diputados que responden al gobernador Marcelo Orrego (San Juan). Estos legisladores estaban presentes al inicio de la sesión, lo que era esperado dado que Nancy Picón Martínez, una de sus integrantes, había firmado el dictamen oficialista en comisión.
En contraste, casi todo el interbloque Provincias Unidas optó por no dar quórum y no se sentó en el recinto para abrir la sesión, sumándose así a Unión por la Patria y otros espacios que rechazaron la convocatoria. La única excepción fue Sergio Capozzi (Río Negro), del mismo interbloque, quien sí se sentó y así aportó al número necesario, en parte porque había presentado un proyecto de reforma laboral con puntos coincidentes con la iniciativa del Gobierno.
Con la suma de todos esos apoyos —liberales, aliados de Juntos por el Cambio y representantes de gobernadores provinciales— el oficialismo alcanzó el quórum de 129 diputados que permitió iniciar una de las sesiones más importantes para la gestión de Milei y avanzar con el debate de la reforma laboral en la Cámara baja.
En una acelerada votación a mano alzada, La Libertad Avanza impuso una mayoría junto con sus aliados para aprobar un plan de sesión, ya que en la reunión de Labor Parlamentaria, previa a la sesión, no hubo acuerdo entre los jefes de bloque.
El plan aprobado indica que los miembros informantes tendrán 20 minutos por cada uno de los cinco despachos; 40 oradores de cinco minutos cada uno y que la votación sea por títulos, que en total suman 26. La intención del oficialismo es terminar la sesión a las 22.
Una vez que se aprobó esto, un grupo de diputados de Unión por la Patria corrió hasta el estrado presidencial de Martín Menem para cuestionarlo. Denuncian que el presidente de la Cámara baja "está limitando en el uso de la palabra a los distintos diputados". Así, se calienta la sesión en el inicio de una larga jornada.
Con el apoyo de los gobernadores peronistas de Misiones, Salta, Catamarca y Tucumán, el Gobierno consiguió el quórum y empezó la sesión en Diputados. El oficialismo también recibió el apoyo del gobernador de San Juan y de Santa Cruz.
El último en llegar fue el santacruceño José Garrido (Santa Cruz) y así el oficialismo llegó a los 129 presentes para arrancar la sesión. Finalmente Provincias Unidas no dio quórum en su mayoría. El único que se sentó fue Sergio Capozzi (Río Negro) que había presentado proyectos de reforma similar parecidos al oficialismo y que ayer firmó el despacho de La Libertad Avanza.
En la previa al debate, el ministro del Interior aseguró que la reforma laboral es una “ley fundamental que representa el espíritu y la visión del Presidente” Javier Milei. En este contexto, confirmó que presenciará el debate en la Cámara de Diputados.
Por su parte, en declaraciones citadas por N/A, Santilli adelantó que continuará trabajando con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y con el jefe del bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, “para reunir los votos necesarios para que se apruebe la reforma laboral”.
La propuesta legislativa introduce cambios estructurales en el sistema de empleo, enfocándose en la reducción de la litigiosidad y la previsibilidad para las empresas:
