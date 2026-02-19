Reforma laboral: con el apoyo de gobernadores peronistas, LLA se encamina a sancionar la ley

Live Blog Post

Se calienta el debate por la reforma laboral en Diputados

A medida que pasan las horas de debate en la Cámara de Diputados, se calienta el escenario en el Congreso de la Nación. El primer orador, fue Lisandro Almirón, en su rol de miembro informante, leyó casi todo su discurso, algo que no está permitido por el reglamento. Y el peronismo hizo notar su malestar con distintos gritos durante el debate.

"Nosotros lo defendemos porque estamos seguros que este es el camino: el de promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Las palabras de la Constitución que se vuelcan en los principios liberales resume las luchas que se han dado en este recinto los últimos 50 años", sostuvo Almirón.

Además, remarcó que esta reforma laboral "es para generar empleo". "Al igual que nuestro Gobierno, nuestras normas no fueron para verse bonitas en un papel y mantener el status quo incuestionable, sino que sirven tanto y en cuanto sean efectivas para proteger los derechos de los ciudadanos", agregó.

Por Unión por la Patria habló Sergio Palazzo, el diputado de estirpe sindical que representa a la Bancaria. Sostuvo que en el oficialismo “han contrabandeado detrás de la palabra modernización un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores”. Según alertó, entre otras consecuencias la reforma laboral “liquida el derecho de huelga”, y además va a consumar “el vaciamiento más grande que puedan hacer del sistema previsional argentino que es el Fondo de Asistencia Laboral".

“Con la plata del abuelo van a pagar la indemnización del nieto. Eso es lo que están haciendo con el vaciamiento del sistema previsional”, advirtió Palazzo.

A su turno, Miguel Pichetto indicó: "Revisando la ley y buscando esforzadamente si había algún elemento o punto que favorecía al trabajador, puedo decirle que no hay ninguno -concluyó-. Se meten con todos los temas, el cálculo del despido… La discusión de qué conceptos integran el salario ha sido resuelta largamente por la Cámara y también la Corte. Todo esto se está suprimiendo para hacer una indemnización más débil, más frágil, que indudablemente es la búsqueda para no darle al trabajador lo que corresponde".