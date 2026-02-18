Reforma laboral: Cristian Ritondo tildó el artículo de licencias médicas de "inhumano" y palpitó la sesión en Diputados

Tras la presión de los bloques aliados, finalmente el Gobierno decidió eliminar el polémico artículo 44 de la reforma laboral que se proponía alterar el régimen de licencias médicas. En ese sentido, uno de los impulsores de la caída del ítem, Cristian Ritondo , argumentó que se trataba de "un texto absolutamente inhumano", pero manifestó su expectativa de que sin ese punto, el proyecto avance sin mayores cambios en Diputados.

"Hablamos con distintas autoridades de la Cámara y, tras exponer los problemas que traía el artículo agregado, coincidimos en que era necesario eliminarlo", explicó Ritondo este miércoles en diálogo con Radio Mitre, y agregó: "Me parece que complicaba mucho. Lo peor es que era absolutamente inhumano lo que había quedado redactado".

En ese sentido, el legislador amarillo destacó la "capacidad de escucha" del Gobierno, y reveló que mantuvo conversaciones al respecto con el presidente de la cámara baja, Martín Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, para convencerlos de no insistir con un artículo que generó muchas rispideces entre los bloques aliados.

"Estaba mal redactado y no se entendía. En los países donde hay regimenes como este, es el Estado quien pone el resto del dinero, algún tipo de seguro o una ART más amplia. Aquí quedaba desguarnecido. No solo traía ese problema. Una vez que se reducían los sueldos, encima de que uno tenía una enfermedad terminal, los aportes se reducián a la mitad", cuestionó Ritondo.

En ese sentido, el referente del PRO consideró que un artículo de estas características no podía trabar una ley "tan fundamental para la Argentina" como la reforma laboral y palpitó la sesión programada en un principio para este jueves.

Para Ritondo, una vez caído el artículo 44 no se prevén más cambios, salvo por la insistencia del PRO para que las billeteras digitales sean incluidas como opción para cobrar sueldos. "En las billeteras virtuales, mantenemos la libertad del trabajador. Cada persona debe decidir cómo cobra su salario, sea en un banco tradicional o en cuentas virtuales. El dinero es del trabajador, no de las empresas ni del Estado", sostuvo.

Sin embargo, aclaró: "No creo que haya ningún otro retoque. El resto está bien. El sistema de vacaciones, las indemnizaciones, todo queda como llegó del Senado". Para el legislador, la prioridad es combatir "el negocio de los juicios laborales" para aliviar la carga sobre las empresas y facilitar nuevas incorporaciones formales.

Sobre el poroteo de cara al jueves, Ritondo aseguró que estarán los 129 votos para abrir el recinto y pronosticó que el oficialismo y sus aliados "esperan un número similar al de la ley de baja imputabilidad, alrededor de 140 votos".

Lo que se viene en el Congreso

"Nos haremos responsables de dar este debate pendiente desde hace años en Argentina", enfatizó. En ese sentido, el líder de la bancada amarilla explicó que la esperanza de los impulsores de la reforma es que este miércoles se modifique el texto en las comisiones, para luego llegar al recinto el jueves.

"Así podremos sacar la ley desde Diputados y que la semana que viene el Senado termine el tratamiento". El plazo máximo para que la cámara alta se expida sería hasta el sábado 28.

En cuanto a los pasos a seguir, Ritondo explicó: "En el Senado se aceptan o rechazan las modificaciones. Si las rechazan, la ley sale como está“. Así, la definición quedará en manos de la cámara de origen, que decidirá si insiste en su versión o no y otorga la sanción final.