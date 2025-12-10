"Rebranding" en el Gobierno: cambiaron los logos de todos los ministerios a 2 años de la asunción de Javier Milei

Este miércoles se cumplen dos años de la asunción como Presidente de la Nación de Javier Milei . Manuel Adorni, jefe de Gabinete, salió hoy en conferencia de prensa a resaltar los logros de gestión en este período de tiempo. En su momento, el gobierno libertario ya había impulsado una fuerte reconversión en la comunicación de gobierno, con la creación de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), por ejemplo. Dos años más tarde, vuelve a dar un giro en la imagen de todos los organismos con rango ministerial.

La cartera que lidera Sandra Pettovello cambió su logo al incorporar dos manos detrás del escudo nacional, simbolizando el "trabajo, solidaridad y desarrollo humano", en un intento por representar "el esfuerzo, para ayudar al prójimo y la misión de ampliar capacidades, oportunidades y bienestar a lo largo de toda la vida", según explicaron en redes sociales .

En Economía decidieron incorporar el cadúceo a su emblema, un bastón alado, con dos alas enroscadas, que en la Antigüedad era asociado al dios griego Hermes (Mercurio, en Roma); dios del comercio, entre otras cosas.

La cuenta oficial del Ministerio habla de las serpientes como representación del equilibrio "entre los actores económicos" y unas alas que "evocan agilidad, modernización y dinamismo, valores centrales para el desarrollo nacional".

El novedoso ministerio creado exclusivamente en la gestión libertaria incorporó dos antorchas como símbolo "de guía, claridad y transformación". Asociada a la función del Ministerio, se habla de la luz de las antorchas como evocación de "la eliminación de obstáculos y la apertura de nuevos caminos, evocando el espíritu de libertad y la energía reformista que impulsa el desarrollo".

El sello del Ministerio de Desregulación El sello del Ministerio de Desregulación. X

El sello de Vocería Presidencial

Vocería Presidencial también cuenta con una renovación propia de imagen. Esta incluye un atril dorado detrás del Escudo Nacional.

El sello de Vocería Presidencial El sello de Vocería Presidencial. X

El sello del Ministerio de Seguridad

Lo que era la excartera de Patricia Bullrich optó por una identificación relacionada al reino animal. Es así que incluyó un águila mirando a la izquierda y con sus alas entornadas sobre el Escudo Nacional.

Según describieron, de trata de un emblema en cuanto a la "vigilancia, autoridad y protección", mientras que la visión aguda del ave representada es sinónimo de "anticipación estratégica". También se habla de un "vuelo firme" del águila, que de alguna manera es muestra de control territorial y cuidado de la ciudadanía.

El sello del Ministerio de Seguridad El sello del Ministerio de Seguridad. X

El sello del Ministerio de Justicia

En Justicia la elección era bastante clara. Se incorporaron las balanzas, con todo el peso simbólico que eso supone: equilibrio, verdad, equidad y demás. En la cuenta oficial del Ministerio en Instagram, se menciona a su vez un "compromiso del Estado con la imparcialidad, la transparencia, el respeto por los derechos y la garantía del debido proceso".

El sello del Ministerio de Justicia El sello del Ministerio de Justicia. X

El sello del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior tiene como rol fundamental la articulación con las provincias en el día a día. Para reflejar esa tarea se eligió colocar la flor del ceibo en dorado, por encima del sol naciente del Escudo Nacional. El ceibo, flor nacional, es un símbolo nacional de identidad que abarca la identidad federal dentro de la unidad a nivel país.

El sello del Ministerio del Interior El sello del Ministerio del Interior. X

El sello del Ministerio de Defensa

Aunque agrupa a las tres Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa incorporó a su escudo solo los sables del Ejército Argentino, como símbolo de "tradición, disciplina y soberanía". Aparentemente se decidió omitir las tradicionales alas de la Fuerza Aérea y el ancla que representa generalmente a la Armada.

El sello del Ministerio de Defensa El sello del Ministerio de Defensa. X

El sello del Ministerio de Salud

Otra vez con la serpiente presente, Salud incorporó la vara de Esculapio a su emblema, la cual es un símbolo universal identificado con la medicina y la sanación.

Esculapio es el nombre en la mitología romana (Asclepio, para los griegos) del dios de la medicina y la curación. Hijo de Apolo y Coronis, en la mitología de la Antigüedad incluso llegaba a tener el poder de devolver la vida a los muertos.

El sello del Ministerio de Salud El sello del Ministerio de Salud. X

El sello de Cancillería

Aunque todavía no hizo el cambio correspondiente en redes sociales, Cancillería colocó, detrás del Escudo Nacional, un planisferio con la proyección de Mercator y centrado en el meridiano de Greenwich, haciendo referencia a al rol de esta cartera en la difusión y defensa de los intereses argentinos en todo el globo.

El sello de Cancillería El sello de Cancillería. X

El sello de Jefatura de Gabinete

La cartera que lidera Manuel Adorni no hizo grandes cambios a la imagen anterior salvo que, siguiendo el estilo gráfico de los otros ministerios, agrego dos tiras con los colores de la Bandera Nacional.