Reapareció Martín Insaurralde tras el "yategate": dónde lo vieron
El exintendente de Lomas de Zamora fue visto en público junto a su hija, Chloe.
Después de más de dos años del escándalo protagonizado junto a Sofía Clerici en el yate "El Bandido", Martín Insaurralde hizo su reaparición pública en una fiesta de cumpleaños en el Palacio Sans Souci. Lo hizo con la hija que tiene junto a su expareja, Jesica Cirio.
Sonriente y sin declaraciones
Aunque se dejó fotografiar por la prensa presente, Insaurralde no dio declaración alguna. El político acompañó este lunes a su hija al cumpleaños de Sarah, la hija de Fernando Burlando y Barby Franco.
Burlando, que sí habló con los medios, aclaró la presencia de Insaurralde y el vínculo que los une: "A Martín lo quiero mucho. Vino al cumpleaños de Sarah con Chloe, que es un ángel que nosotros queríamos que esté. "Tengo un amor incondicional y eso va a perdurar toda la vida porque soy así, le guste o no le guste a quien sea", aclaró el abogado mediático.
La situación actual de Martín Insaurralde
Aunque se lo haya visto en público y rodeado de famosos, Martín Insaurralde sigue siendo investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Incluso en las últimas semanas su defensa había hecho un pedido para apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la querella del caso. Este fue rechazado por la Cámara Federal de Casación Penal. Además, a fines del 2024, los fiscales Mola y Velasco habían hecho un pedido de indagatoria a Insaurralde; pedido que aún sigue pendiente de resolución.