Presenta:

Política

|

Martín Insaurralde

Reapareció Martín Insaurralde tras el "yategate": dónde lo vieron

El exintendente de Lomas de Zamora fue visto en público junto a su hija, Chloe.

MDZ Política

&nbsp;Martín Insaurralde. Foto: Facebook Martin Insaurralde

 Martín Insaurralde. Foto: Facebook Martin Insaurralde

Después de más de dos años del escándalo protagonizado junto a Sofía Clerici en el yate "El Bandido", Martín Insaurralde hizo su reaparición pública en una fiesta de cumpleaños en el Palacio Sans Souci. Lo hizo con la hija que tiene junto a su expareja, Jesica Cirio.

Sonriente y sin declaraciones

Aunque se dejó fotografiar por la prensa presente, Insaurralde no dio declaración alguna. El político acompañó este lunes a su hija al cumpleaños de Sarah, la hija de Fernando Burlando y Barby Franco.

Te Podría Interesar

Insaurralde en Sans Souci

Martín Insaurralde junto a su hija Chloe en el Palacio Sans Souci. Video: X/@fedeflowersok

Burlando, que sí habló con los medios, aclaró la presencia de Insaurralde y el vínculo que los une: "A Martín lo quiero mucho. Vino al cumpleaños de Sarah con Chloe, que es un ángel que nosotros queríamos que esté. "Tengo un amor incondicional y eso va a perdurar toda la vida porque soy así, le guste o no le guste a quien sea", aclaró el abogado mediático.

La situación actual de Martín Insaurralde

Aunque se lo haya visto en público y rodeado de famosos, Martín Insaurralde sigue siendo investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Incluso en las últimas semanas su defensa había hecho un pedido para apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la querella del caso. Este fue rechazado por la Cámara Federal de Casación Penal. Además, a fines del 2024, los fiscales Mola y Velasco habían hecho un pedido de indagatoria a Insaurralde; pedido que aún sigue pendiente de resolución.

Archivado en

Notas Relacionadas