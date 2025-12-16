Reapareció Martín Insaurralde tras el "yategate": dónde lo vieron

El exintendente de Lomas de Zamora fue visto en público junto a su hija, Chloe.

Después de más de dos años del escándalo protagonizado junto a Sofía Clerici en el yate "El Bandido", Martín Insaurralde hizo su reaparición pública en una fiesta de cumpleaños en el Palacio Sans Souci. Lo hizo con la hija que tiene junto a su expareja, Jesica Cirio.

Sonriente y sin declaraciones Aunque se dejó fotografiar por la prensa presente, Insaurralde no dio declaración alguna. El político acompañó este lunes a su hija al cumpleaños de Sarah, la hija de Fernando Burlando y Barby Franco.

Insaurralde en Sans Souci Martín Insaurralde junto a su hija Chloe en el Palacio Sans Souci. Video: X/@fedeflowersok Burlando, que sí habló con los medios, aclaró la presencia de Insaurralde y el vínculo que los une: "A Martín lo quiero mucho. Vino al cumpleaños de Sarah con Chloe, que es un ángel que nosotros queríamos que esté. "Tengo un amor incondicional y eso va a perdurar toda la vida porque soy así, le guste o no le guste a quien sea", aclaró el abogado mediático.