Raúl Jalil liderará el Norte Grande y refuerza su vínculo con el Gobierno

El gobernador de Catamarca , Raúl Jalil , fue elegido nuevo presidente pro témpore del Norte Grande , en un contexto marcado por su acercamiento al Gobierno nacional y los contactos que mantienen los legisladores de su provincia con la Casa Rosada.

La designación se formalizó durante la última reunión del año del bloque regional, realizada en Santiago del Estero con la presencia del anfitrión Gerardo Zamora y los mandatarios provinciales que integran el grupo.

Al asumir el cargo, Jalil afirmó que su gestión buscará “trabajar desde el federalismo para potenciar la región y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. También remarcó la necesidad de “mantener la confianza y el diálogo con la Nación”, destacando que el desarrollo debe darse “sin discriminaciones entre provincias”.

“El país atraviesa un momento histórico y debemos defender el federalismo. No pedimos soluciones totales, pero sí respuestas a los temas urgentes que cada provincia necesita”, sostuvo el mandatario catamarqueño en su intervención.

Durante el encuentro, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, agradeció el respaldo de sus pares al reclamo por los fondos de coparticipación retenidos por la Nación, al advertir que esa situación “representa una pérdida de oportunidades y una desigualdad evidente respecto de otras jurisdicciones”.

A su turno, Gerardo Zamora recordó que existen proyectos y discusiones pendientes sobre “la distribución del 1,9% de los recursos provinciales coparticipables que se destinan a ARCA”, y planteó la necesidad de revisar su aplicación en el marco del Presupuesto 2026.

En el Centro Cultural del Bicentenario, participaron también Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Carlos Sadir (Jujuy) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), además de Jalil y el anfitrión. Las conversaciones estuvieron atravesadas por las negociaciones con el Gobierno nacional para la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas estructurales.

El encuentro coincidió con la búsqueda del presidente Javier Milei por ampliar el bloque libertario en el Congreso, luego de sumar tres diputados radicales y alcanzar los 91 miembros. En ese contexto, se analiza una eventual ruptura de legisladores de Catamarca de Unión por la Patria, quienes evalúan conformar una bancada propia para negociar directamente con el oficialismo.