Ránking: quiénes son los gobernadores mejor y peor valorados en diciembre

En plenas negociaciones de las sesiones extraordinarias, donde los gobernadores jugarán un rol trascendental, CB consultora publicó su ranking mensual. Este mes le toca liderar el podio al tucumano Osvaldo Jaldo , quien puede jactarse de tener un 60,3% de imagen positiva.

Ante un primer puesto indiscutido de Jaldo, completan el podio Claudio Pogg i, de San Luis, y Marcelo Orrego , gobernador sanjuanino. Lo hacen con un 58,6% y un 56,9% de imagen positiva respectivamente. De estos tres gobernadores, Jaldo y Orrego lograron mejorar su imagen con respecto al mes anterior. Poggi, por su parte, tuvo una baja cercana a 2 puntos, aunque pudo mantenerse sin problemas en el podio.

Dentro del selecto grupo de gobernadores que superan el 50% de imagen positiva se encuentran también mandatarios locales tales como Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Elías Suárez (Santiago del Estero), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut) .

A pesar de haber conseguido el mayor incremento de imagen positiva en comparación con noviembre (2,8%), Alberto Weretilneck , de Río Negro, es el gobernador con peor imagen, acumulando solo un 46,1% de imagen positiva.

En los peor rankeados lo siguen Ricardo Quintela (La Rioja), con un 46,8%, y Axel Kicillof . El mandatario bonaerense posee un 47,2% de imagen positiva y un 48% de imagen negativa. Tanto Quintela como Kicillof también vienen cayendo en términos intermensuales en su imagen.

Bonus track: intendentes

Como con los gobernadores, solo una persona supera los 60 puntos de imagen positiva en el ránking de intendentes. Es este el caso de Gustavo Sastre, intendente de Puerto Madryn. El chubutense acumula un 60,2% de imagen positiva contra un 36,7% de imagen negativa.

Lo siguen en el podio Jorge Jofré (Formosa capital) y Leonardo Stellato (Posadas). La mediática intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, que varios meses lideró el ranking, se encuentra en el cuarto lugar. Chahla acumula un 58,6% de imagen positiva.

Por otra parte, en el otro extremo de la lista, el intendente peor valorado del país en diciembre terminó siendo Walter Cortés. El ejecutivo de Bariloche acumuló un 60,3% de imagen negativa, contra solo un 35,1% de imagen positiva.

