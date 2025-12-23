Ranking de políticos: en qué puesto terminaron el año Cornejo y los intendentes

La encuestadora CB Consultora difundió el tradicional ranking mensual de gobernadores e intendentes argentinos. Se trata del último sondeo de opinión del año que mide la imagen positiva y negativa de los principales dirigentes territoriales del país. El gobernador Alfredo Cornejo , terminó el año en el puesto 15 entre los 24 mandatarios provinciales. El dirigente mendocino bajó dos puestos respecto al mes anterior.

En tanto, dos intendentes mendocinos se mantuvieron en el Top 10 entre los jefes comunales mejor valorados del país.

Cornejo cerró el 2025 con un 52,3% de imagen positiva y un 42,6% de imagen negativa, ubicándose en el puesto 15 del ranking. Bajó unos dos puestos respecto a noviembre, en donde había alcanzado un 53,5% de imagen positiva.

Los gobernadores con mejor imagen positiva del país fueron el tucumano Osvaldo Jaldo, con 60.3%, el sanluiseño Claudio Poggi, con 58,6%, y el sanjuanino Marcelo Orrego, con 56,9%.

Por otro lado, los peor valorados fueron el bonaerense Axel Kicillof , con una imagen positiva de 47,2% y una negativa del 48%; el riojano Ricardo Quintela con 46,8% de respaldo; y cierra el ranking el rionegrino Alberto Weretilneck con 46,1% de imagen positiva.

Dos mendocinos en el Top 10 de intendentes

INTENDENTES EN MDZ ULPIANO SUAREZ Matías Stevanato.jpg Walter Moreno/MDZ

El intendente mendocino mejor posicionado en el ranking fue el maipucino Matías Stevanato, quien cosechó un 58% de imagen positiva y terminó en el quinto puesto del listado. Por su parte el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, finalizó en el sexto lugar del ranking con el 57,5% de imagen positiva.

Los jefes comunales con mejor imagen del país fueron Gustavo Sastre, intendente de Puerto Madryn, con el 69,2% de apoyo; seguido por Jorge Jofré, de la ciudad de Formosa, con 59,7%; y Leonardo Stelatto, de Posadas, con el 59,3%.

En tanto, en el fondo de la nómina se ubicaron Raúl Jorge, de la ciudad de La Rioja, con apenas 36,5% de imagen positiva; Julio Alak, de La Plata, con 36,4%; y cerró el ranking Walter Cortés, de San Carlos de Bariloche, con el 35,1%.