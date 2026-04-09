Ránking de Gobernadores: Hugo Passalacqua lidera en imagen positiva en todo el país

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua con el 55,8% de imagen positiva se ubicó en el primer lugar del ránking nacional de imagen positiva de mandatarios provinciales en el presente mes, elaborado por la consultora CB Global Data. Por debajo del misionero se ubican Claudio Poggi de San Luis, con el 55,3%, y Gustavo Sáenz de Salta, con el 55,1 %.

La consultora CB hace el relevamiento en forma mensual en las 24 provincias para medir la valoración pública de los mandatarios provinciales. El gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo se posicionó en el cuarto lugar con el 54,0%. En el quinto se situó el mandatario de Chubut con el 54,2%.

Luego se encuentra el gobernador neuquino Rolando Figueroa con el 54,0%. Por debajo se sitúa el gobernador de San Juan Marcelo Orrego con el 53,8% y en octavo lugar se ubicó el mandatario cordobés Martín Llaryora con el 53,1 %.

Según la consultora CB en el último lugar se ubica el gobernador riojano Ricardo Quintela con el 42,8%.

Intendentes

La consultora CB también midió la imagen de los intendentes de las ciudades capitales de provincia. En primer lugar, se ubicó el jefe comunal de la ciudad de Formosa capital Jorge Jofre con el 60,4%.

En segunda ubicación se encontró al intendente de Posadas, Misiones, Leonardo Stelatto con el 60,2% y en tercera ubicación se situó Gustavo Sastre, intendente de Puerto Madryn, Chubut con el 58,6 %.

Los tres jefes comunales de peor imagen son: Roy Nikisch de Resistencia, Chaco con el 36,3%; Julio Alak de La Plata con el 36,0%; y Raúl Jorge de San Salvador de Jujuy con el 35,9 %.