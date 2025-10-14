Quieren "transferir" la conservación de los árboles a los municipios, tras la polémica en Maipú

Luego de la muerte de una mujer el 26 de septiembre pasado , a quien se le cayó un árbol en una complicada tarde de viento Zonda en Maipú y que generó una serie de cruces entre el municipio y Vialidad Provincial sobre la responsabilidad de los ejemplares , una diputada presentó un proyecto de ley que transfiere a los municipios la conservación, mantenimiento y plantación de todo el arbolado público.

Se trata de Cintia Gómez (PRO, Bloque La Unión Mendocina), quien presentó la iniciativa para que la competencia de todo lo referido al arbolado público, que actualmente depende de la Dirección Provincial de Vialidad, sea de los departamentos.

"El objetivo es que cada municipio pueda actuar de manera más rápida y eficiente, con desburocratización de los procesos, ante ejemplares secos, enfermos o que representen un riesgo para la seguridad de vecinos y transeúntes", expresó la legisladora.

El proyecto establece que la reposición de árboles "deberá ser equivalente a los ejemplares erradicados, priorizando la preservación de las especies originales o la selección de especies adaptadas al ambiente local".

Mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto en Maipú (2)

Además, se contempla que, en caso de emergencias fitosanitarias, los municipios puedan declarar la emergencia y realizar relevamientos preventivos, con asistencia técnica y económica de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.

Se aclara expresamente que, a pesar de la transferencia de competencias, la provincia de Mendoza no queda eximida de sus responsabilidades financieras y de coordinación interjurisdiccional, garantizando los recursos y el soporte técnico necesarios para la correcta ejecución de las acciones de mantenimiento y conservación del arbolado público.

La diputada provincial Cintia Gómez La diputada provincial Cintia Gómez

“Este proyecto busca cuidar nuestro patrimonio verde, proteger la seguridad de los vecinos y garantizar que cada árbol sea un aporte al paisaje urbano y al medio ambiente, fortaleciendo la autonomía municipal, sin burocracia y con el respaldo técnico y financiero de la provincia”, destacó la diputada Cintia Gómez.

El ejemplo trágico de la caída de un árbol en Maipú

Según marcan los considerandos del proyecto, actualmente, cuando un árbol bajo jurisdicción de la Dirección Provincial de Vialidad Mendoza presenta riesgo o requiere intervención urgente, los Municipios deben canalizar el pedido correspondiente a dicha repartición, la cual, "por razones de estructura administrativa o limitaciones de recursos, no siempre responde con la celeridad necesaria. Esta demora expone a los mendocinos a peligros evitables y reduce la eficacia de las políticas públicas en materia de seguridad y ambiente".

"Un ejemplo lamentable de esta situación se produjo el pasado viernes 26 de septiembre en el departamento de Maipú, cuando una mujer perdió la vida al caer sobre su automóvil un árbol en mal estado durante un temporal. Según trascendió, el ejemplar se encontraba en una zona de competencia de Vialidad Provincial. Este trágico episodio, evidencia la necesidad urgente de repensar el esquema de gestión vigente, donde las responsabilidades se encuentran fragmentadas y diluidas", planteó la legisladora.

A raíz de este hecho, el Municipio de Maipú declaró un decreto de emergencia fitosanitaria, avanzando en un plan integral de relevamiento y acción inmediata sobre ejemplares con riesgo potencial, reforzando así la importancia de una gestión directa y ágil con el objetivo de evaluar el estado del arbolado público y evitar nuevos siniestros.

El hecho en sí se produjo el 26 de septiembre en calle Rawson de Luzuriaga, a unos metros de la rotonda sobre calle Adolfo Villanueva. Exactamente a las 17.33, minutos después de que en la zona se desate una muy intensa ráfaga de viento, el Fiat Duna que conducía Cristina Alejandra Funes fue aplastado por un árbol que cayó desde el costado norte de la arteria.

Bomberos y policías trabajaron en la zona, pero no pudieron salvarla. La mujer murió en el lugar.

El proyecto de ley

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1°: - Transfiéranse a los Municipios de la Provincia de Mendoza las competencias, facultades y responsabilidades relativas al mantenimiento, control, conservación, plantación y erradicación de los ejemplares de arbolado público ubicados en rutas, calles, caminos y espacios de dominio público que actualmente se encuentren bajo la órbita de la Dirección Provincial de Vialidad Mendoza (DPV).

Artículo 2°: - Los Municipios quedarán facultados para disponer la erradicación, poda, reposición o plantación de ejemplares cuando: