Quiénes votaron a favor y en contra de la expropiación de YPF en 2012
La ley que recuperó el control estatal de la petrolera YPF tuvo amplio respaldo en el Congreso, con apoyo transversal y una oposición reducida.
La expropiación del 51% de las acciones de YPF a la española Repsol no fue una decisión exclusiva del kirchnerismo. El proyecto, que declaraba de "utilidad pública" la soberanía hidrocarburífera, logró una mayoría transversal. ¿Quiénes votaron a favor y en contra de la expropiación de YPF en 2012 en el Congreso?
En la Cámara de Diputados, la votación terminó con un contundente 232 a favor, apenas 20 en contra y una sola abstención (Elisa Carrió). En el Senado, el respaldo fue similar: 63 afirmativos contra solo 3 negativos. Además del bloque del Frente para la Victoria (con figuras como Agustín Rossi, Héctor Recalde o Mayra Mendoza), la lista de quienes apoyaron la medida incluye a nombres de peso que hoy ocupan lugares centrales en el mapa político.
Desde el radicalismo, por ejemplo: Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri, Ricardo Buryaile y Ernesto Sanz acompañaron la recuperación. En el Peronismo no K: Felipe Solá y Omar Perotti también dieron su aval.
El voto opositor por la expropiación de YPF
Aliados y progresismo: Victoria Donda y el cineasta Fernando “Pino” Solanas fueron defensores fervientes de la ley. Resaltan los votos de Luis Juez (entonces senador) y Miguel Ángel Pichetto, quienes hoy mantienen alianzas políticas con sectores que critican duramente el costo de aquella expropiación.
La oposición a la medida fue muy reducida, pero firme en sus argumentos sobre la "seguridad jurídica".
Lideraron el rechazo el PRO, con figuras como Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Jorge Triaca. Patricia Bullrich también se opuso. Y en el peronismo no K existió oposición gracias a Graciela Camaño, y Adolfo Rodríguez Saá y Juan Carlos Romero en el Senado.