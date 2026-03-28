La ley que recuperó el control estatal de la petrolera YPF tuvo amplio respaldo en el Congreso, con apoyo transversal y una oposición reducida.

Cómo votaron los diputados y senadores en el Congreso de la Nación Argentina la expropiación de YPF en 2012. Imagen Ilustrativa.

La expropiación del 51% de las acciones de YPF a la española Repsol no fue una decisión exclusiva del kirchnerismo. El proyecto, que declaraba de "utilidad pública" la soberanía hidrocarburífera, logró una mayoría transversal. ¿Quiénes votaron a favor y en contra de la expropiación de YPF en 2012 en el Congreso?

En la Cámara de Diputados, la votación terminó con un contundente 232 a favor, apenas 20 en contra y una sola abstención (Elisa Carrió). En el Senado, el respaldo fue similar: 63 afirmativos contra solo 3 negativos. Además del bloque del Frente para la Victoria (con figuras como Agustín Rossi, Héctor Recalde o Mayra Mendoza), la lista de quienes apoyaron la medida incluye a nombres de peso que hoy ocupan lugares centrales en el mapa político.

Desde el radicalismo, por ejemplo: Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri, Ricardo Buryaile y Ernesto Sanz acompañaron la recuperación. En el Peronismo no K: Felipe Solá y Omar Perotti también dieron su aval.

El voto opositor por la expropiación de YPF Aliados y progresismo: Victoria Donda y el cineasta Fernando “Pino” Solanas fueron defensores fervientes de la ley. Resaltan los votos de Luis Juez (entonces senador) y Miguel Ángel Pichetto, quienes hoy mantienen alianzas políticas con sectores que critican duramente el costo de aquella expropiación.

La oposición a la medida fue muy reducida, pero firme en sus argumentos sobre la "seguridad jurídica".