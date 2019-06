Quién será el vice de Macri: por lo menos ya hay un "no" irremediable

El "no" de Ernesto Sanz, que muchas otras veces pareció desdibujarse en un "so" o en un "ni", esta vez es ratificado por él mismo. "Nadie me va a mover de San Rafael", le dijo este miércoles a MDZ.

Las especulaciones en torno a su nombre aparecieron desde el momento en que una vez más fue parte de la pequeña delegación que el martes acompañó al presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, a la reunión sobre el tema que mantuvieron con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Allí, como lo contó MDZ, surgieron dos posibles títulos de la información, según con qué fuente se dialogara y hasta parece un juego que la política le lanza a la prensa mientras deciden qué hacer. Se plantean dos puntos de vista sobre el encuentro en Casa Rosada:

1- Los radicales fueron a plantear una vez más una PASO presidencial en donde un hombre de la UCR o con el aval de ese partido, compita contra Macri, y como respuesta les ofrecieron poner al vicepresidente; o

2- Los radicales fueron convocados por Marcos Peña para ser informados de que se les otorgaba el "casillero" de la candidatura a la vicepresidencia con Macri al frente, y salieron del encuentro filtrando que lo que quieren, en realidad, es competir al primero de la fórmula.

Sanz, que es uno de los fundadores de Cambiemos, ya participó en 2015 de una interna abierta con Macri y Elisa Carrió en donde surgió la primera candidatura del actual mandatario.

Somos el único partido político argentino que trascendió tres siglos porque hacemos 4 cosas inéditas en la política nacional: pensar, debatir, decidir y actuar. Un orgullo pertenecer a la @ucrnacional.#ConvencionUCR — Ernesto Sanz (@SanzErnesto) May 28, 2019

Todos siguen jugando al juego de los candidatos, ya sea con chanzas positivas o filtrando peleas. De hecho, Macri recibió por las suyas en soledad al gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés y no participó del encuentro con Peña, Cornejo y Sanz, entre otros.

Excelente reunión esta tarde con el gobernador Gustavo Valdés. Hablamos sobre la situación en la provincia y el compromiso de los correntinos con el cambio, que se manifestó hace pocos días en las elecciones legislativas. pic.twitter.com/WbarUbR14Q — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 4, 2019

"De San Rafael no me mueven ni con una topadora", subraya y reitera Sanz, aunque se movió en avión para llegar hasta Balcarce 50.

La quiniela de nombres empezó a rodar y, de algún modo, la circulación de la noticia y las especulaciones, le da cuerpo a la existencia de una UCR que se considera relegada al rol de defender a Macri en sus peores momentos, y poco más.