Sanz también pide que Macri tenga un rival radical en las PASO

El ex senador Ernesto Sanz se sumó a los dirigentes radicales que piden que haya competencia electoral interna en Cambiemos. Eso implica que Mauricio Macri tenga rivales en las PASO de agosto. Según Sanz, eso le daría mayor competitividad al oficialismo. Pero puntualizó en un tema: captar el voto de los desencantados con Macri; es decir tratar de evitar la fuga de votos de personas que no son kirchneristas y votaron a Macri en 2015, pero que se sienten descontentos con el Gobierno. "Es importante que se amplíe la oferta dentro del electorado", aseguró Sanz en una entrevista realizada con radio Mitre. Y enfocó su teoría en la captación del voto de los desencantados. "Puede que los votantes desencantados encuentren una vía de expresión", aseguró.

El dirigente mendocino fue justamente quien se presentó en las PASO de 2015 para “enfrentar” a Macri, aunque su candidatura tuvo mucho de testimonial. También fue Sanz quien impulsó la alianza entre la UCR y en Pro.

Otros dirigentes radicales y allegados a eses partido también habían abonado la teoría de la “competencia electoral”. Alfredo Cornejo, por ejemplo, mencionó la necesidad de que la fórmula tenga un representante radical y de las provincias. También había dicho que le gustaría “votar a un radical”.

Martín Lousteau es quien amaga con presentarse como precandidato con el apoyo del radicalismo. Lousteau sostuvo en -durante la gira del presidente Mauricio Macri a la India y Vietnam, de la que participa- que en el Gobierno "no debería haber miedo a competir en las PASO". Al legislador le "llama la atención" cuando escucha la "iniciativa de eliminar las PASO" de parte de "un gobierno que llegó al poder gracias a las primarias", apuntó.

"Lo segundo que me llama la atención es el temor al veredicto de la gente. No tengo tomada ninguna decisión. Y no importa quién sea el candidato. Pero no debería haber miedo a competir. Porque si alguien piensa que puede ganar la elección nacional, debería pensar que va a ganar la interna", señaló Lousteau. Además, consideró "raro que alguien diga 'yo para ganar necesito que nadie me desafíe antes', ¿no?"; e hizo extensiva la propuesta de las PASO para la provincia de Buenos Aires, al manifestar que le "encantan, si hay diferentes propuestas".