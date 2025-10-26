Quién es Julieta Metral, la cuarta candidata de LLA y CM que entró al Congreso

Julieta Metral es la cuarta en la lista de LLA y CM. Por la diferencia de votos con el PJ entró al Congreso.

Julieta Metral es la cuarta en la lista de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, y tras la publicación de los datos oficiales se confirmó que entró al Congreso por la diferencia de votos del oficialismo con el PJ. Según, los primeros datos publicados en la página oficial del las elecciones legislativas, la diferencia es de 28,29 puntos, por lo que entran cuatro diputados de LLA y CM.

julieta metral Julieta Metral y Facundo Correa Llano. Facebook Quién es Julieta Metral La joven candidata del oficialismo se María Julieta Metral Asensio, es de San Rafael pero vive en el Gran Mendoza y es una de las candidatas libertarias de lista de LLA y CM.

Metral es abogada, tiene una maestría en Derecho y Economía, y trabaja como auxiliar jurídica en el Poder Judicial de Mendoza. Desde hace un tiempo forma parte del equipo de trabajo del referente mendocino Facundo Correa Llano, uno de los articuladores de la alianza en Mendoza.

Julieta Metral solo tiene una cuanta oficial de Facebook en la que mostro su escueta campaña y fue uno de los rostros que nadie reconoció en el cierre de campaña.

Además, fue la elegida entre otros nombres como el de Facundo Correa Llano. El quinto en la lista es el radical muy cercano al gobernador Alfredo Cornejo, Mauricio Pinti.