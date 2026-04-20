Qué es "FORMA", la nueva fuerza que opera en las cárceles de Mendoza

El Gobierno creó la Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (FORMA), un grupo especializado del Servicio Penitenciario que tiene como misión principal garantizar la seguridad integral tanto del personal penitenciario como de las personas privadas de libertad y sus visitantes, previniendo, detectando y secuestrando elementos prohibidos como armas, drogas o dispositivos que puedan facilitar fugas, situaciones de conflicto o alteraciones del orden dentro de los penales.

La decisión se dio tras el crecimiento sostenido de la población carcelaria y la "necesidad" de fortalecer los mecanismos de seguridad. Ante esto, el Servicio Penitenciario de Mendoza elaboró un protocolo destinado a que efectivos especializados conformen un cuerpo que busca optimizar los controles internos y prevenir situaciones de riesgo en los establecimientos penales.

Con FORMA, se buscará, según indicó el Gobierno, "mejorar la eficiencia en las tareas de requisa, es decir, los procedimientos de inspección de personas, sectores y estructuras dentro de las unidades carcelarias". Su implementación "propone unificar criterios, profesionalizar la tarea y aumentar la capacidad de respuesta ante incidentes".

Este equipo del Servicio Penitenciario combinará tecnología (scaners, detectores, sistemas de vigilancia) con la capacitación del personal, "elevando los estándares de control, combinado con el apoyo operativo a otras áreas de seguridad, especialmente en procedimientos de gran magnitud".

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El objetivo de la implantación de esta modalidad responde al concepto de la denominada “requisa restaurativa”, que no solo detecta irregularidades sino que también promueve su solución inmediata, especialmente en cuestiones edilicias.

Es importante destacar que la resolución de creación de incorporará aspectos relevantes alineados a estándares internacionales, como las llamadas "Reglas Mandela" y las "Reglas de Bangkok", que establecen criterios para el trato digno de las personas privadas de libertad, respetando la integridad física y psicológica de los internos.

En lo que va del año, este grupo ha tenido distintas intervenciones en los principales complejos de la zona Centro y Oeste, siendo la más importante la ocurrida el 7 de abril en distintas alas del Módulo 2 del Complejo de Alojamiento Permanente Almafuerte 1.

Allí, la FORMA detectó 124 dosis de cocaína distribuidas en envoltorios de papel junto a otros paquetes compactados, con un peso de 606 gramos, y 1.090 gramos de marihuana, también fraccionada.