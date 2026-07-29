Qué es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la última esperanza de CFK para ser candidata
La defensa de CFK presentó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Qué es el Pacto y qué alcance tiene su intervención.
La decisión de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) de recurrir al Comité de Derechos Humanos de la ONU volvió a poner en el centro de la escena al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se trata de un tratado que protege derechos fundamentales y que ahora es la clave de la estrategia judicial de la expresidenta.
En qué consiste el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un tratado aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y vigente desde 1976. Argentina forma parte de los países que lo ratificaron y, por lo tanto, asumió el compromiso de garantizar los derechos que reconoce.
Además, el tratado cuenta con un Protocolo Facultativo que permite que las personas presenten denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU cuando consideran que un Estado violó alguno de esos derechos y ya agotaron todas las instancias judiciales internas.
Qué derechos protege
El Pacto reconoce una amplia serie de derechos y garantías fundamentales. Entre los principales se encuentran:
- El derecho a la vida.
- La prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- El derecho a la libertad y a la seguridad personal.
- El derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial.
- La presunción de inocencia y la posibilidad de revisar una condena.
- La libertad de expresión, de pensamiento y de religión.
- El derecho de reunión.
- La igualdad ante la ley.
- El derecho a la participación política, votar y ser elegido.
Por qué CFK recurrió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Tras dar por agotadas todas las instancias judiciales en la Argentina luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, la defensa de CFK presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El planteo sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron garantías contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y pide que el organismo analice si el Estado argentino incumplió las obligaciones asumidas al adherir al tratado.
Entre otros puntos, los abogados cuestionan la imparcialidad de los tribunales que intervinieron en la causa y solicitan la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Qué puede hacer el Comité de Derechos Humanos de la ONU
El Comité de Derechos Humanos es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto por parte de los Estados que lo ratificaron.
Cuando recibe una comunicación individual, analiza si existió una posible violación de los derechos protegidos por el tratado y emite un dictamen con recomendaciones para el Estado involucrado. Sin embargo, sus decisiones no reemplazan a los tribunales nacionales ni implican, por sí solas, la anulación de una condena judicial.
Por ese motivo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU cumple un rol clave en el caso de Cristina Kirchner, ya que es el organismo que evaluará si admite la presentación y, eventualmente, si existió una vulneración de los derechos que plantea la defensa de la expresidenta.