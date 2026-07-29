Qué es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la última esperanza de CFK para ser candidata

La defensa de CFK presentó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Qué es el Pacto y qué alcance tiene su intervención.

La defensa de CFK busca que la ONU revise si se cumplió el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Foto: X (CFKArgentina)

La decisión de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) de recurrir al Comité de Derechos Humanos de la ONU volvió a poner en el centro de la escena al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se trata de un tratado que protege derechos fundamentales y que ahora es la clave de la estrategia judicial de la expresidenta.

La defensa de CFK sostiene que durante la causa Vialidad se vulneraron garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Alfredo Izaguirre/MDZ En qué consiste el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un tratado aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y vigente desde 1976. Argentina forma parte de los países que lo ratificaron y, por lo tanto, asumió el compromiso de garantizar los derechos que reconoce.

Además, el tratado cuenta con un Protocolo Facultativo que permite que las personas presenten denuncias ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU cuando consideran que un Estado violó alguno de esos derechos y ya agotaron todas las instancias judiciales internas.

Qué derechos protege El Pacto reconoce una amplia serie de derechos y garantías fundamentales. Entre los principales se encuentran:

El derecho a la vida.

La prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El derecho a la libertad y a la seguridad personal.

El derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial.

La presunción de inocencia y la posibilidad de revisar una condena.

La libertad de expresión, de pensamiento y de religión.

El derecho de reunión.

La igualdad ante la ley.

El derecho a la participación política, votar y ser elegido. Por qué CFK recurrió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Tras dar por agotadas todas las instancias judiciales en la Argentina luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, la defensa de CFK presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.