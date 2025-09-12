Qué dijo el intendente de Brandsen después de terminar a las piñas con un concejal de Axel Kicillof

Tras el violento cruce en plena vía pública, el intendente de Brandsen , Fernando Raitelli —referente de La Cámpora— acusó al concejal de Fuerza Patria, Lucas Bronicardi , de haber enviado a sus seguidores a atacarlo mientras él cumplía con su rol de jefe comunal.

El propio Fernando Raitelli difundió un video en el que expuso su versión de lo ocurrido frente a un local del Frente Grande, espacio en el que Lucas Bronicardi , alineado con Axel Kicillof en ese distrito bonaerense, descargaba mercadería de un camión acompañado por militantes.

"Durante la tarde circulaba por la calle Ituzaingó con mi hija Isabella, de 5 años, y la directora de ceremonial de la Municipalidad", relató. "Nos topamos con un vehículo mal estacionado en pleno centro, infringiendo una ordenanza, y con un grupo de militantes del Frente Grande, vinculados al concejal Bronicardi, que estaban trasladando cajas en cadena humana", agregó.

El intendente contó que se acercó al chofer del camión, quien "de manera cordial" le mostró el remito de los productos, enviados —según dijo— por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia. Sin embargo, a partir de allí comenzó la tensión registrada en un video que se viralizó en redes. Según el relato, una mujer identificada por Bronicardi como trabajadora de prensa municipal fotografió la patente del vehículo, lo que desencadenó insultos y empujones.

El descargo de Fernando Raitelli

Descargo Raitelli

Fernando Raitelli aseguró que poco después llegó Bronicardi y que, “en ese momento, ordenó a algunos de sus militantes que lo agredieran”. “Nosotros no respondimos con violencia”, aclaró, y remarcó que siempre se manifiesta “en contra de los hechos violentos”.

Aun así, defendió su accionar como intendente: "Mi obligación es hacer cumplir las normas. Ese camión no podía estar ahí". Según explicó, un militante intentó golpearlo con los puños, lo que motivó una denuncia penal.

"No podía seguir de largo y mirar hacia otro lado, pero tampoco voy a tolerar agresiones ni que se difundan mentiras sobre lo sucedido", subrayó. También aseguró que finalmente "no hubo heridos ni golpes de puño, porque un militante del propio espacio de Bronicardi intervino y evitó que la agresión pasara a mayores".