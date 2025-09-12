Cuál es el frente mendocino que recibirá más millones para la campaña electoral

La Dirección Nacional Electoral confirmó la cantidad de fondos públicos que recibirá cada una de las alianzas que competirá en las elecciones a diputados nacionales del 26 de octubre.

La Dirección Nacional Electoral oficializó este viernes los aportes de campaña que recibirán los frentes que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Los fondos asignados a las alianzas que se presentan en Mendoza suman un total de $367.779.649,82, los cuales se distribuirán de manera diferente entre los espacios políticos.

A través de la Disposición 7, la directora nacional electoral Luz Landívar asignó los aportes para campaña electoral a las agrupaciones políticas que han oficializado candidaturas para las elecciones legislativas convocadas para el 26 de octubre de 2025. Se trata de los fondos que distribuye el Estado para que los partidos políticos afronten algunos gastos para la campaña electoral y que establece la Ley N° 26.215.

Esa norma regula los aportes y fija los criterios de distribución de esos recursos públicos. El total se distribuye entre los 24 distritos en proporción al total de electores correspondiente a cada uno. En tanto, el 50 % del monto resultante para cada distrito se distribuirá en forma igualitaria entre las listas presentadas y el restante 50 % se distribuirá a cada partido político, confederación o alianza en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la elección general anterior para la misma categoría.

En el caso de las alianzas se computará la suma de los votos que hubieren obtenido los partidos integrantes en la elección general anterior para la misma categoría.

Este criterio de distribución explica por qué el frente Libertario Demócrata será el espacio político que mayor cantidad de fondos recibirá para la próxima campaña, ya que el Partido Demócrata (PD) y el Partido Libertario que integran esta alianza fueron los partidos que acompañaron la candidatura presidencial de Javier Milei en 2023 y resultaron ganadores de las elecciones en la categoría de diputados nacionales en Mendoza en esa oportunidad.