Millones de pesos, yates y propiedades: la oferta de los empresarios para no ir a juicio en la causa Cuadernos

Los abogados defensores de empresarios , financistas y exfuncionarios procesados en la causa Cuadernos ratificaron este viernes los ofrecimientos de reparación económica para evitar ir a juicio y dijeron estar dispuestos a pagar el monto de sus embargos actualizado, entregar bienes como un departamento en Miami o un yate.

A lo largo de la audiencia virtual que comenzó más de una hora después de lo previsto, pasadas las 10 de este viernes, el Tribunal Oral Federal 7 escuchaba las propuestas, entre ellas la de la defensa del financista arrepentido Ernesto Clarens, quien ofreció un departamento y un yate en Miami valuados en un millón y medio de dólares que ya están embargados en la causa.

Otros empresarios que piden la extinción de la acción penal por reparación ofrecen los embargos que tienen dictados en la causa actualizados, por ejemplo 732 millones de pesos en el caso de Mario Rovellau 826 millones de pesos por parte de Julio Paolini, mientras que también, ratificaron sus ofrecimientos Aldo Roggio, Alberto Taselli, Ángelo Calcaterra y Hugo Dragonetti.

Causa Cuadernos_ empresarios pedirán que no se los juzgue por sobornos, a cambio de US$8 millones

Entre los argumentos, los abogados aludieron a los años que podría durar un juicio donde ya se convocó a 622 testigos, con audiencias una vez por semana y múltiples acusaciones.

Al ratificar que sus clientes "se saben inocentes", pero necesitan resolver el tema para poder seguir adelante con sus empresas y con sus vidas ante la "condena natural" que se les impuso en la causa Cuadernos todos ratificaron los ofrecimientos de reparación.

El primero en hablar fue el abogado que tuvo la iniciativa de concretar el planteo al que se fueron sumando otros defensores y se trata del letrado Ricardo Saint Jean, defensor de Roberto Orazi.

El letrado recordó que el sistema judicial argentino tuvo megacausas que "generaron tanta expectativa" y "han terminado todas sin respuesta ni para la sociedad ni para los que fueron imputados" y señaló a "la mafia del oro, la aduana paralela, el contrabando de armas a Croacia y Ecuador", entre otras.

"Es la perspectiva que vemos en este proceso", advirtió y ratificó que sus clientes son inocentes, pero "llevan seis años de penas naturales, sancionados por el compliance del sistema financiero, han sufrido publicación de sus nombres".

Otro abogado, Luciano Pauls, advirtió que el futuro juicio podría durar "entre 10 y 20 años" porque es una causa que "claramente colapsa al tribunal" y cuestionó además el costo.

"¿Cuánto cuesta este juicio por mes? ¿Cuántos jueces, secretarios, prosecretarios? Cuesta 50 mil dólares por mes", dijo de manera aproximada.

A la audiencia asistía además el procesado ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y los exfuncionarios Claudio Uberti y Juan Manuel Abal Medina.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli escuchaban a las defensas y luego darán la palabra a la querella de la Unidad de Información Financiera y a la fiscal Fabiana León.