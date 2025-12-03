Provincias Unidas y la CGT coordinan una estrategia frente a la reforma laboral
Los mandatarios del bloque federal expresaron a la CGT su preocupación por la falta de definiciones del Gobierno.
En pleno reordenamiento del Congreso tras el recambio legislativo, los gobernadores que integran Provincias Unidas abrieron un canal de diálogo directo con la cúpula de la CGT para analizar los pasos a seguir frente al inminente debate de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.
La reunión se concretó este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires y dejó señales políticas hacia la Casa Rosada y hacia el Parlamento.
Del encuentro participaron los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Chubut, Ignacio Torres; y de Jujuy, Carlos Sadir. También siguió la discusión, aunque a distancia, el gobernador cordobés Martín Llaryora, uno de los articuladores de ese espacio federal.
Por parte de la central obrera asistieron los dirigentes de conducción Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, acompañados por líderes sindicales de peso: Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Pablo Gabriel Paéz (SMATA) y Pablo Flores (AEFIP).
Cumbre entre Provincias Unidas y la CGT: de qué hablaron
La cumbre giró en torno a los lineamientos centrales del proyecto de reforma laboral que el oficialismo enviará al Congreso y cuya letra fina aún no se conoce. Aunque no hubo documentos circulando, sí quedó claro que provincias y gremios buscan coordinar posiciones antes de que la iniciativa comience a debatirse en ambas cámaras.
El encuentro se dio en un contexto en el que los gobernadores comienzan a ganar peso propio. El bloque de legisladores provinciales ya suma 18 diputados y disputa la tercera minoría con el PRO, luego de la decisión de Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot de conformar una bancada propia durante la sesión preparatoria.
Los mandatarios trasladaron a la CGT las dificultades que vienen encontrando en las negociaciones con el Gobierno nacional y remarcaron el clima de incertidumbre que atraviesan tanto los trabajadores como las administraciones provinciales ante la falta de definiciones claras.