Protesta de la izquierda en Palermo a favor de Nicolás Maduro tras su detención en Estados Unidos

ATE, la CTA Autónoma y el Frente de Izquierda se movilizan cerca de la Embajada de Estados Unidos contra la injerencia estadounidense en América Latina.

Protesta de la izquierda en Palermo a favor de Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Estados Unidos.

Organizaciones sindicales y políticas protagonizan este lunes por la tarde una movilización en la zona de Plaza Italia, en el barrio porteño de Palermo, a metros de la Embajada de Estados Unidos, para expresar su rechazo a la injerencia de Washington en la crisis venezolana., y en favor de Nicolás Maduro.

La protesta fue impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado, la CTA Autónoma y el Frente de Izquierda, que se concentran sobre las veredas y arterias aledañas bajo la consigna “Fuera Estados Unidos de América Latina”, en una convocatoria de fuerte tono antiimperialista.

Protesta de la izquierda en Palermo Mientras se desarrollaba la manifestación, fuerzas federales junto a efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo preventivo en el área con el objetivo de hacer cumplir el protocolo antipiquetes y evitar cortes totales de tránsito en una de las zonas más transitadas de la Capital Federal.

Nicolás Maduro dio sus primeras declaraciones en Nueva York El exdictador venezolano Nicolás Maduro se declaró inocente este lunes ante una corte federal de Nueva York en el marco de una causa por narcotráfico, luego de su sorpresiva detención en una operación ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump.