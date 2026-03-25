Prorrogaron la licitación del polo gastronómico en una emblemática zona del Parque

El Gobierno de Mendoza prorrogó la licitación del nuevo polo gastronómico en una zona emblemática del Parque General San Martín . Se trata de la concesión para la explotación comercial del edificio que está frente a la rotonda de los Caballitos de Marly , en el ingreso de los Portones del Parque.

La Dirección de Biodiversidad y Ecoparque había llamado a licitación pública para la explotación comercial de la Unidad de Servicio “ Caballitos de Marly ” y la fecha de apertura prevista era el 27 de marzo, es decir este viernes.

Sin embargo, el Gobierno provincial decidió extender el plazo para realizar la apertura de sobres de ofertas el próximo 10 de abril. Argumentaron que la decisión se tomó en base a la cantidad de consultas realizadas.

El proyecto busca transformar el histórico local comercial frente a la rotonda de ingreso por los Portones del Parque donde se encuentra el conjunto escultórico de los Caballitos de Marly . El objetivo de convertirlo en nuevo polo gastronómico con un edificio de servicios con accesibilidad universal e integración con el entorno natural.

Entrevistado en el programa " MDZ Club " de MDZ Radio 105.5 FM , Ignacio Haudet , director de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza, explicó que el nuevo proyecto en el predio lindante a la rotonda de los Caballitos de Marly "se busca la demolición de la superficie cubierta existente la construcción de esa misma cantidad de superficie cubierta y un poquito más. Y obviamente la explotación comercial de ese espacio".

"Lo que se busca en el Parque es no crecer en superficie gris, a menos que se justifique por el proyecto. En este caso lo que ha pasado es que la unidad ha quedado obsoleta en términos de servicio. Los baños son muy chicos y pocos y no cumplen con los reglamentos actuales en cuanto a la distribución de la arquitectura para todas las personas con distintos tipos de movilidades puedan acceder a los baños. Las cocinas quedaban muy chicas para los servicios que podían llegar a prestar. Bajo esas premisas se cambia el proyecto de arquitectura y se llama a licitación", indicó el funcionario.

La propuesta incluye una nueva unidad de 350 m² cubiertos, distribuidos en 280 m² en planta baja y 70 m² de subsuelo destinados a áreas técnicas, además de 115 m² semicubiertos conformados por un puente conector entre terrazas, que será un espacio accesible con una visión mucho más amplia de un punto emblemático del Parque San Martín.

También habrá patio de servicio de 50 m² y la posibilidad de instalar un deck exterior de aproximadamente 30 m² hacia el sector suroeste, ampliando los espacios de permanencia y uso para los visitantes.

Parque San Martín Caballitos de Marly Julieta Caballero

Está pautada la construcción obligatoria de 65 m² de baños públicos gratuitos de alta higiene, además de una Oficina de Informes de 21 m² destinada a la atención y orientación de visitantes.

Asimismo, se prevé la reconstrucción de circuitos peatonales en teja molida, material tradicional utilizado en los senderos del Parque General San Martín, respetando la estética histórica del lugar.

Luego de la presentación de las ofertas y la adjudicación del nuevo concesionario del lugar, se estima un plazo máximo de 15 meses para la construcción del polo gastronómico del Parque San Martín.