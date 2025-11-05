Presupuesto 2026: Lisandro Nieri habló del proyecto que se tratará en el Congreso

En diálogo con MDZ Radio , diputado nacional radical por Mendoza, Lisandro Nieri , analizó el despacho de mayoría del Presupuesto 2026 , logrado con el voto desempate de Benegas Lynch. Su bloque acompañó el dictamen oficial pero con disidencias, observando partidas clave como educación, ciencia y movilidad de prestaciones sociales, que consideran necesarias modificar pese a apoyar el equilibrio fiscal del proyecto.

Nieri detalló que el proyecto mantiene lo presentado por el presidente Javier Milei en septiembre. Sus principales observaciones apuntan a la derogación de presupuestos mínimos para educación y ciencia, y de la movilidad de prestaciones como la AUH. También señaló reclamos de gobernadores, especialmente por fondos para cajas jubilatorias provinciales, y ajustes necesarios por actualizaciones de gasto recientes no contempladas. El legislador defendió el superávit financiero del proyecto como "condición sine qua non" para el crecimiento, aunque advirtió que ciertos artículos "requieren más información o pueden ser tratados en otro momento". El tratamiento final se anticipa para después del 10 de diciembre, en sesiones extraordinarias.

Consultado sobre el contenido del despacho , Nieri explicó: “Contiene básicamente el presupuesto tal como fue presentado el 15 de septiembre por el presidente”. No obstante, aclaró que el bloque radical firmó el dictamen oficial con observaciones. “De ahí nuestras disidencias, nuestras observaciones. La de los aliados, el PRO también hizo lo mismo”, señaló, y agregó que durante las reuniones informativas se trabajaron “puntos que requieren algunas modificaciones, cuestiones que pueden mejorar, reclamos de gobernadores”.

El diputado se refirió también al contexto político de la discusión, marcando una clara diferencia con la oposición: “Se estaba trabajando a partir de un emplazamiento y la oposición pretendía imponer un presupuesto elaborado por la oposición. Es una locura que a un gobierno que presentó un presupuesto se le imponga un presupuesto no oficial”. Sobre los dictámenes alternativos, afirmó: “Prácticamente son presupuestos que determinan la pauta de gasto totalmente distinta. Hacen abstenciones, trabajan en el gasto tributario, insisto, es un presupuesto presentado por la oposición directamente”.

Nieri enumeró los artículos específicos que su bloque observa. Uno de ellos es “el tema de presupuestos mínimos para educación, para ciencia y tecnología, que se pretende derogar. Ese fue uno de los puntos que observamos el año pasado y volvimos a observar este año”.

Otro punto de disidencia mencionado fue el de las prestaciones sociales: “Las prestaciones tienen, por ejemplo, la AUH tiene una movilidad, se actualizan, se garantiza que no bajen en el tiempo (…) se planteaba derogar esa movilidad, para nosotros tampoco eso era algo que también observábamos”.

El legislador mendocino también señaló que existen “reclamos más puntuales de obras de los gobernadores” y mencionó el caso de “las 13 provincias que tienen las cajas con un montÓn bastante bajo”. Asimismo, se refirió a cambios en el escenario económico desde la presentación del proyecto: “Han cambiado significativamente desde el 15 de septiembre (…) hay mucho gasto, el gasto en discapacidad a partir de la actualización de las prestaciones la semana pasada que se actualizaron un 35%, el tema Garrahan que aumentó partidas en un 60% también en los últimos días. Bueno, y todo eso no está contemplando el presupuesto”.

Evaluación del proyecto y futuro debate

Pese a las observaciones, Nieri calificó el proyecto de manera positiva: “Es un presupuesto que tiene un superávit financiero, absolutamente (…) ya sería el tercer año que estamos hablando de cuentas equilibradas y eso es una condición sine qua non para después muchas otras cosas”. Remarcó la importancia de esta disciplina fiscal: “Acordate cuando hablábamos en el año 2016 en Mendoza, (…) por cada 100 pesos que recaudábamos gastábamos 107 (…) por supuesto que es un buen presupuesto”.

Sobre la continuidad del trámite legislativo, Nieri anticipó: “Lo más probable es que se trate en extraordinarias”. Finalmente, proyectó: “Ahora ya con el dictamen del oficialismo lo más probable que esto se trate después del 10 de diciembre con la nueva composición. Probablemente los primeros días del 2026, incluyendo Senado, podamos tener ley de presupuesto”.