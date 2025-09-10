Post derrota: Patricia Bullrich advirtió que, si no ganan en octubre, Argentina va volver a la "enfermedad"

Patricia Bullrich analizó los resultados de las elecciones bonaerenses y advirtió sobre lo que puede pasar si se repite la derrota en octubre.

Tras el revés electoral que sufrió La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, la ministra de Seguriad, Patricia Bullrich, analizó la derrota y activó la búsqueda de votos de cara al 26 de octubre, fecha en que se elegirán los legisladores nacionales. "Estamos saliendo de un momento difícil en el que tuvimos una derrota y que eso implica una recomposición, un repensar", sostuvo.

En una entrevista por el programa ¿La ves? de TN, la funcionaria de Javier Milei fue clara al marcar que, si no gana el oficialismo, la situación del país va a sufrir un retroceso. "Argentina está en un plan de estabilidad, lo vemos inclusive en el resultado que tuvimos hoy en el 1,9% de inflación, es decir, hemos bajado muy fuerte la inflación, hemos arreglado la macro, pero ahí hay una distancia y nosotros tenemos que achicar esa distancia entre lo que es un plan de estabilización, que es un momento muchas veces de dolor, de sacrificio, de esfuerzo, y lo que significa después la estabilización", reflexionó.

La polémica frase de Patricia Bullrich al analizar el revés electoral

En ese marco, advirtió: "Esa línea, ese puente lo tenemos que lograr llegar a que cada argentino sepa que el tratamiento que estamos haciendo no se puede cortar a mitad de camino porque vamos a volver a la enfermedad".

Bullrich insistipo con la necesidad de darle continuidad a la gestión de Javier Milei otrorgándole el apoyo legislativo, y sostuvo: "No podemos dejar que el caballo se hunda en mitad de camino. Estamos viendo la salida, pero todavía hay que cruzar una parte de ese río. Entonces, ahora tenemos que llegar a cada hogar y contarle qué significa haber estabilizado el país, que parece una cosa poco importante, sin embargo, tuvimos un revés electoral y no reaccionamos con una crisis total", agregó.