Por qué la AMIA quiere bajar la causa contra CFK

El presidente de la AMIA, Agustín Zbar, sostuvo que "no me animo a decir que el memorando (con Irán) era un pacto de impunidad" y resaltó que la mutual judía "nunca acompañó la querella que instó la DAIA contra la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner por haberlo firmado.

Las declaraciones del dirigente judío reproducidas anoche en La Nación+ y radio Mitre se conocieron tras el pedido de la AMIA a la DAIA de que "desista" de esa querella.

"No me animo a decir que el memorando era un pacto de impunidad", dijo el dirigente y añadió que la querella "es una decisión que la AMIA nunca acompañó".

"Quien ha sido particularmente damnificado es quien tiene el derecho a querellar en una causa judicial. Nosotros no consideramos que la comunidad judía ha sido particularmente damnificada sino que toda la Argentina fue damnificada", interpretó.

Por lo que insistió: "No me animo a decir que el memorándum era un pacto de impunidad con Irán. Les tengo que dar el beneficio de la duda. Había gente que creía que el memorándum de entendimiento con Irán era una manera de esclarecer la causa. No puedo asignarles 'mala fe' pero fue una decisión tremendamente desacertada y muy perjudicial para el país".

Consultado sobre la denuncia del fiscal Alberto Nisman o de la hipótesis de que pueda haber una maniobra que perjudicara la causa, consideró que "nunca corresponde decir que algo es un delito hasta que un juez no lo determine".

"Las razones políticas por las que la Argentina firmó el tratado y lo ratificó en el Congreso es algo que debe resolver la política y le corresponde a toda la sociedad argentina volver a mirar esa decisión de política internacional tan lamentable para nuestro país", agregó.

Para Zbar, es responsabilidad de "las instituciones de la Argentina avanzar en esto".

"La AMIA tiene relaciones muy complicadas con cualquier sector político vinculado al kirchnernismo o al justicialismo por esta causa. Se ve como si la comunidad judía estuviera embanderada de un lado de la famosa grieta política y eso no corresponde. Nosotros no queremos estar de ningún lado de este profundo enfrentamiento que hay en la Argentina", manifestó.

Y disparó: "No debemos distraernos en esta discusión fuertemente política, y mucho más en un año electoral en el que va a comenzar un juicio oral contra Cristina por este motivo. Ese no es el lugar donde nosotros buscamos justicia para la AMIA".

El dirigente judío agregó que respecto del memorándum con Irán, "la AMIA litigó en la Justicia y logró su inconstitucionalidad". Además, recordó que "el tratado nunca rigió aunque sí lo ratificó el Congreso argentino", quien "debe revisarlo".

"El parlamento iraní no lo ratificó porque se cayó el intento de que inmediatamente se levantaran las alertas rojas de persecución a altos funcionarios del régimen iraní para ser traídos a la Justicia argentina", contó Zbar.

Y finalizó con que "en la AMIA nos dimos por satisfechos porque (el tratado) no afectó a la causa".