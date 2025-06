Por qué el Gobierno busca endeudarse con U$S 160 millones

La Legislatura comenzó el debate de los proyectos que buscan autorización para un endeudamiento por U$S 160 millones con organismos multilaterales para invertirlos en Educación y Salud , en temas relacionados con la transformación digital.

El financiamiento proyectado alcanza los U$S 160 millones, los cuales estarán distribuidos en U$S 85 millones para la inversión en el sistema de salud; y U$S 75 millones para la inversión en el sistema educativo.