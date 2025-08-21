Por qué Correa Llano le cierra la puerta a la afiliación de Hebe Casado a La Libertad Avanza

Desde hace tres meses la vicegobernadora Hebe Casado viene intentando afiliarse a La Libertad Avanza , tras desafiliarse del PRO. Sin embargo, el presidente del partido libertario en Mendoza, Facundo Correa Llano , ha rechazado esa solicitud y este jueves reveló el motivo por el que cierra la puerta al desembarco de la vicemandataria en “las fuerzas del cielo”.

Correa Llano y Casado se hicieron presente en el acto de lanzamiento de campaña del frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza que se realizó esta mañana en el club Andes Talleres, de Godoy Cruz.

Hace tiempo que ambos dirigentes mantienen una tensa relación, a raíz del frustrado intento de la vicegobernadora por afiliarse al partido que preside en Mendoza el diputado nacional libertario.

Este foco de conflicto volvió a tomar relevancia el último fin de semana, luego de las afiliaciones “exprés” de Luis Petri y Álvaro Martínez, quienes serán candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza y pertenecían a las filas de la UCR y el PRO respectivamente.

“En el caso de Luis, él integra el Gobierno Nacional y es natural, como pasó también con Patricia Bullrich, que pasó a ser parte de la Libertad Avanza.También con Álvaro, que viene formando parte del bloque de la Libertad Avanza y también en este hecho de integrar la lista de candidatos nacionales, hace que forme parte hoy del partido y su afiliación”, explicó Correa Llano este jueves al ser consultado sobre la situación dispar entre estos dirigentes y Casado.

Asimismo, el presidente del partido libertario resaltó que “nosotros en este espacio somos la Libertad Avanza, no somos Cambia Mendoza, y entonces desde ese lugar nosotros venimos marcando ese camino. Hoy nos toca una alianza entre la Libertad Avanza y Cambia Mendoza. Entendemos que es lo mejor para la provincia, donde tenemos un Gobierno nacional comprometido con las ideas de la libertad y un Gobierno provincial que viene avanzando, por eso nosotros entendemos que esta alianza es lo mejor para los mendocinos y es el camino correcto”.

¿Qué pasará con la afiliación de Hebe Casado?

Refiriéndose específicamente a la situación de la vicegobernadora, Correa Llano le cerró la puerta a una afiliación en el corto plazo. “Hoy ella representa institucionalmente, forma parte de Cambia Mendoza, forma parte de un Gobierno provincial, así que entendemos que ese es el camino que tiene que llevar adelante”, indicó.

Consultado sobre si una vez finalizado el mandato podría afiliarse al partido, el presidente de La Libertad Avanza sentenció: “Ella forma parte de Cambia Mendoza”.